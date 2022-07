Heute im TV: Hochspannender Thriller von einem der besten Regisseure aller Zeiten

Steven Spielberg hat schon zu Beginn seiner Karriere unfassbar starke Filme gedreht. Einer davon läuft heute Abend im Fernsehen: Duell liefert 90 Minuten absolute Hochspannung.

Nur wenige Regisseure haben das Blockbuster-Kino so sehr geprägt wie Steven Spielberg. Von Jäger des verlorenen Schatzes über Jurassic Park bis hin zu Krieg der Welten: An herausragenden Werken mangelt es in seiner Filmographie keineswegs. Auch sein Frühwerk ist bemerkenswert, besonders der nervenaufreibende Thriller Duell.

Obwohl Spielberg 1964 mit Firelight seinen ersten Langfilm vorgelegt hat, wird Duell meistens als sein Debüt angesehen. Nicht zuletzt existiert von Firelight keine vollständige Fassung mehr. Nur noch wenige Minuten an Material sind erhalten. Duell drehte Spielberg sechs Jahre später fürs Fernsehen, ehe der Film auch ins Kino kam.

Nervenaufreibender Thriller: Spielbergs Durchbruchsfilm Duell besteht den Test der Zeit

Nicht selten passiert es, dass die ersten Erfolge namhafter Filmschaffender rückblickend an Magie einbüßen. Bei Duell ist das keineswegs der Fall. Spielberg beweist hier schon in jungen Jahren eine verblüffend klare Vision von dem, was ein Film sein kann. Mit einfachsten filmischen und erzählerischen Mitteln spannt er uns auf die Folter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Duell schauen:

Duel - Trailer (Deutsch)

Die Geschichte von Duell ist schnell erzählt: Eigentlich fährt der Geschäftsmann David (Dennis Weaver) recht gemütlich über die Highways von Kalifornien. Als eines Tages ein Tanklaster hinter ihm auftaucht, verwandelt sich Duell geradezu in einen verstörenden Horrorfilm: Der Fahrer des Tanklasters verfolgt David auf seinem Weg.

In Duell werden viele Informationen bewusst ausgespart. Wir wissen nicht, wer die verfolgende Person ist und was sie antreibt. Dafür erleben wir die Bedrohlichkeit des erbarmungslos heranrollenden Ungeheuers im kompletten Ausmaß. Spielberg konzentriert sich auf eine Idee und setzt diese mit meisterhafter Präzision um.

Gewissermaßen stellt Duell dasdar, die von Jahr zu Jahr komplexer wurden. Auf den Tanklaster folgt eine Armee aus Polizeiautor und ein Hai. Ehe wir uns versehen, klopfen Aliens und Dinosaurier an die Tür. Klein macht das Duell keineswegs. Im Gegenteil: In den Film gibt genauso viel her wie der Tierhorror von Der weiße Hai und das Blockbuster-Wunder Jurassic Park

