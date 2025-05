Heute im TV: Jeder Tarantino-Fan muss diese Trilogie einfach gesehen haben – sie ist absoluter Kult

Ein Western-Marathon der etwas anderen Art läuft heute im TV. Die drei Filme triefen nur so vor Coolness und Humor.

Alle, die Desperado, Irgendwann in Mexiko und El Mariachi noch nicht kennen, sollten heute Abend die Flimmerkiste anwerfen – aber alle anderen eigentlich auch. Mit diesen drei Robert Rodriguez-Filmen werden nicht nur Tarantino-Fans glücklich, die aber höchstwahrscheinlich ganz besonders.

Darum geht's im Neo-Western Desperado mit Quentin Tarantino und Antonio Banderas

An der mexikanischen Grenze ist es brütend heiß und es gibt nur "pisswarmes" Bier. Dafür treibt sich dort aber ein mysteriöser Mariachi (Antonio Banderas) mit seinem Gitarrenkoffer herum, in dem keine Gitarre, sondern haufenweise Knarren sind. Wer jetzt der Profikiller und wer der Gitarrenspieler ist? Das ist in dieser als saucooler Action-Western getarnten Verwechslungskomödie fast schon egal.

Was passiert in Irgendwann in Mexiko, in dem sogar Johnny Depp und viele mehr mitspielen?

Der zweite Film des Desperado-Marathons stellt das direkte Sequel dar und macht die Sache noch ein bisschen komplizierter. CIA-Agent Sheldon Sands (Johnny Depp) soll in Mexiko einen General ermorden und heuert dafür den Mariachi an. Zusätzlich soll noch ein Putsch stattfinden, der Präsident umgebracht werden und vieles mehr.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Irgendwann in Mexiko ansehen:

Irgendwann in Mexiko - Trailer (English)

Die Story von El Mariachi ist genau dieselbe wie in Desperado und das ist der Grund

Der letzte Film in dieser Reihe ist eigentlich der erste. Der Ursprung des ganzen El Mariachi-Mythos war der erste richtig erfolgreiche Film von Robert Rodriguez, der aber nur mit wenigen Tausend Dollar Budget und Laiendarstellenden gedreht werden konnte. Da er aber so viel Geld einspielte, konnte der Regisseur das Projekt noch einmal mit mehr Budget und echten Schauspieler:innen als Desperado verwirklichen.

So sieht El Mariachi im Trailer aus:

El Mariachi - Trailer (Englisch)

Die Desperado-Filme sind echter Kult und wer Tarantino mag, kommt hier voll auf seine oder ihre Kosten

Robert Rodriguez ist nicht nur ein echter Tausendsassa und gewissermaßen die Ein-Mann-Armee Hollywoods, sondern auch ein guter Freund von Quentin Tarantino. Beide helfen einander, wo sie nur können, haben offensichtlich einen sehr ähnlichen (Film-) Geschmack sowie Humor und tauchen auch oft in den Filmen des jeweils anderen auf.

Wenn ihr also ein Faible für coole Dialoge und Monologe, absurden Humor und schräge Charaktere habt, solltet ihr hier genau richtig sein. Steht ihr außerdem auf Stars wie Danny Trejo, Steve Buscemi oder Salma Hayek in einem schwitzigen Mexiko-Setting, werdet ihr hier perfekt bedient.

TV oder Stream: Wann und wo laufen die drei kultigen Western-Filme?

In der Nacht vom heutigen 1. Mai auf Freitag, den 2. Mai kommt als erstes Desperado ab Mitternacht auf ZDFneo. Direkt im Anschluss folgt ab 1:35 Uhr Irgendwann in Mexiko und last, but not least läuft El Mariachi dann ab 3:10 Uhr.

Selbstverständlich lassen sich die drei Streifen von Robert Rodriguez aber auch online streamen. Das geht aktuell zwar nicht bei Netflix oder einer anderen Streaming-Flatrate, aber ihr findet sie beispielsweise bei MagentaTV, Maxdome oder Amazon.

