Jetzt streamen: Vergessenes Erstlingswerk von Tarantino-Kumpel, dessen 7000 Dollar-Budget mit Medikamenten-Tests finanziert wurde

Viele Filme kosten gleich Hunderte Millionen, aber dieses Erstlingswerk hier ist mit nur 7.000 US-Dollar Budget zu einem durchschlagenden Erfolg geworden.

Die Geschichte rund um El Mariachi verdient es eigentlich selbst, verfilmt zu werden. Das Erstlingswerk von Robert Rodriguez (Sin City) wurde mit einem Budget von 9.000 US-Dollar gefilmt, von denen dann aber nur 7.200 gebraucht wurden. Für die Finanzierung hat der Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann sich sogar Medikamenten-Tests unterzogen.

Darum geht's in El Mariachi, dem ersten Film von Tarantinos Freund Robert Rodriguez

Wir haben es hier nicht nur mit einem Action-Streifen zu tun, sondern auch noch mit einer klassischen Verwechslungskomödie: Der schwer kriminelle Azul bricht aus einem mexikanischen Gefängnis aus und will sich mit einem Gitarrenkoffer voller Waffen am Drogenbaron Moco rächen. Der schickt seinerseits haufenweise Kriminelle los, um sich des Verbrechers zu entledigen, der ihm ans Leder will.



Gleichzeitig trifft aber auch ein junger Mariachi (also ein mexikanischer Sänger und Musiker, gespielt von Carlos Gallardo) in dem kleinen Örtchen ein. Selbstverständlich trägt auch der einen Gitarrenkoffer mit sich herum. Nur eben nicht voller Waffen, sondern mit einer Gitarre drin. Die Killer wissen aber nicht, wie Azul aussieht, sondern suchen nur nach einem dunkel gekleideten Mann mit Gitarrenkoffer und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Columbia TriStar Film El Mariachi

Für die Produktion von El Mariachi hat Tarantinos Freund Robert Rodriguez sogar Medikamente getestet

Robert Rodriguez aka die Ein-Mann-Armee Hollywoods ist der festen Überzeugung, dass man das Filmemachen am besten durch Filmemachen lernt. Darum hat er nicht lange gefackelt, sondern für seinen ersten großen Film Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Er verpflichtete Laiendarsteller und verzichtete auf eine Crew, machte alles selbst und mit nur einer einzigen Kamera. Die Gefängniswachen sind beispielsweise echte Gefängniswachen, so konnte Geld für Schauspieler:innen und Kostüme gespart werden.



Aber um erst einmal überhaupt an genug Geld für die Dreharbeiten von El Mariachi zu kommen, soll sich Robert Rodriguez diversen Medikamententests unterzogen haben. Währenddessen schrieb er auch noch das Drehbuch zum Film. Ursprünglich war lediglich geplant, El Mariachi für den mexikanischen Video-Markt zu veröffentlichen. Letzten Endes wurde er dann aber von Columbia gekauft und ein riesiger Erfolg (via: Filmmaker Magazine ).

El Mariachi kam sogar so gut an, dass Robert Rodriguez beinahe direkt im Anschluss das Remake davon drehen konnte. Dieses Mal allerdings mit namhaften Schauspielern und Schauspielerinnen wie Salma Hayek und Antonio Banderas sowie einem deutlich höheren Budget. Das Ergebnis kennt ihr wahrscheinlich als Desperado.

Im Stream: Hier könnt ihr El Mariachi streamen

El Mariachi steht aktuell zwar in keiner Streaming-Flatrate zur Verfügung. Dafür könnt ihr den Film bei Amazon, Maxdome, Apple TV oder Google leihen und kaufen. Den Nachfolger, Desperado, findet ihr derweil bei Netflix und WOW im Abo.

