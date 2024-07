Heute im TV: Mega erfolgreicher Superhelden-Actionfilm, der im Alleingang eine Figur gerettet und Fans glücklich gemacht hat

Den dreistesten und ironischsten Superhelden der Welt haben nach seinem Kinodebüt alle verspottet. Aber zum Glück kam dann noch der Film, der heute im TV läuft.

Heutzutage ist Deadpool so bekannt wie beliebt. Aber das war nicht immer so, insbesondere die beinharten Comic-Fans der ersten Stunde mussten leiden, und zwar erst recht beim großen Kinodebüt der Figur. Glücklicherweise hat sich das Blatt dann aber mit dem ersten eigenen Streifen komplett gewendet und genau der kommt heute im TV.

Darum geht es im Superheldenfilm Deadpool mit Ryan Reynolds, der heute im TV läuft

Ursprünglich war Wade Wilson (Ryan Reynolds) schon ein Supersoldat. Dann hat ihm eine experimentelle Krebstherapie auch noch enorme Selbstheilungskräfte verpasst. Quasi nebenbei wurde der Arme komplett entstellt, aber glücklicherweise tut das seinem losen Mundwerk und bitterem Sinn für schwarzen Humor keinen Abbruch.



Der erste große Kinofilm rund um den Antihelden schlechthin dreht sich unter anderem um die Frage, ob Wade Wilsons Freundin ihn noch liebt, wo eigentlich der für die Verwandlung verantwortliche Ajax beziehungsweise Francis (Ed Skrein) steckt und was es mit dem unangenehmen Zeitgenossen Colossus auf sich hat.

20th Century Fox Deadpool fürchtet weder Tod noch Teufel und Colossus oder die 4. Wand erst recht nicht.

Nach X-Men Origins: Wolverine war Deadpool eine Lachnummer, aber dieser Film hat ihn erlöst

Wer glaubt, Deadpool sei der erste Leinwandaufritt des selbstironischen Weirdos gewesen, irrt. Der ganz in rotes Spandex gewandete Superheld absolvierte bereits 2009 in X-Men Origins: Wolverine seinen ersten Kinoabstecher. Der sorgte allerdings nur für Gespött und extrem enttäuschte Fans der Figur. Wer Deadpool aus den Comics kannte, konnte ihn hier kaum wiedererkennen.

Das dürfte zum einen am Streik der Hollywood-Autor:innen gelegen haben (angeblich soll Reynolds selbst sämtliche Deadpool-Sprüche geschrieben haben), zum anderen an einigen höchst merkwürdigen Drehbuch- und Inszenierungs-Entscheidungen. Glücklicherweise kommen alle Fans der Figur und des kruden Humors jetzt in diesem Film hier auf ihre Kosten.

Deadpool aus dem Jahr 2016 war so erfolgreich (er konnte laut The Numbers mehr als das 13-fache des Produktions-Budgets einspielen), dass mehrere Sequels folgten. In wenigen Tagen schließt sich dann der Kreis und einer der größten Marvel-Blockbuster des Jahres startet – von ihm hängt die Zukunft des MCU ab.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Deadpool?

Wer sich den edgy Spandex-Träger im TV ansehen will, bekommt dazu am heutigen Freitag, den 19. Juli 2024 ab 20:15 Uhr bei ProSieben die Gelegenheit. Allerdings handelt es sich dabei um die um 07:42 Minuten gekürzte FSK 12-Version des Films. Das würde Deadpool bestimmt nicht gefallen.

Zum Glück könnt ihr euch den Film auch in der ungekürzten Wiederholung am 26. Juli ab 22:55 Uhr reinziehen oder ihn direkt streamen. Beispielsweise bei Disney+ im Abo oder bei VoD-Plattformen wie Amazon, MagentaTV und Co.



