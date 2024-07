In 7 Tagen startet der größte Marvel-Blockbuster des Jahres – von ihm hängt die Zukunft des MCU ab

Das größte Superhelden-Ereignis des Jahres steht bevor: Deadpool & Wolverine startet schon kommende Woche und wird zur Bewährungsprobe für das Marvel Cinematic Universe.

Das Interesse am Marvel Cinematic Universe ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Jetzt liegt es an Deadpool & Wolverine, das Superheldenkino im Alleingang zu retten und zu beweisen, dass das MCU doch noch gewaltige Blockbuster-Erfolge hervorbringen kann.

Die Erwartungen sind riesig. Seit Spider-Man: No Way Home gab es kein Marvel-Projekt mehr in dieser Größenordnung. Der MCU-Einstand von Wade Wilson (Ryan Reynolds) und Logan (Hugh Jackman) setzt als gewaltiges Multiversum-Ereignis sein ganzes Vertrauen in die Nostalgie von Marvel-Fans. Ob die Kollision mehrerer Filmuniversen und das Versprechen von unzähligen Cameos ausreicht, um den Sinkflug des MCU zu beenden? Das erfahren wir schon nächste Woche.

Wird Deadpool & Wolverine das Marvel Cinematic Universe retten?

Seit dem Ende der Infinity Saga mit Avengers 4: Endgame ist das Marvel Cinematic Universe am Straucheln. Lediglich Spider-Man: No Way Home vermochte es, an den weltweiten Kinokassen über eine Milliarde US-Dollar einzuspielen. Im vergangenen Jahr wurden Ant-Man and the Wasp: Quantumania sowie The Marvels zu finanziellen Flops und einzig der Abschluss der Guardians of the Galaxy-Trilogie konnte als Box Office-Erfolg verbucht werden.

Disney Bitte rette das MCU, Wolverine!

Umso größer ist jetzt die Verantwortung, die auf Deadpool & Wolverine liegt. Als einziger MCU-Film in diesem Jahr wird das Multiverse-Abenteuer von Logan und Wade Wilson mit Argusaugen beobachtet. Schafft es das MCU noch mal ein echtes Event hervorbringen, das nicht nur das Interesse an Superhelden-Blockbustern entfacht, sondern auch finanziell an alte Höhenflügen anknüpfen kann?

Die Chancen dafür stehen gut. Deadpool & Wolverine wird ein überragender Start vorhergesagt. Jüngsten Branchen-Prognosen (via Variety ) zufolge könnte das neue MCU-Kapitel allein in den USA am Startwochenende um die 165 Millionen Dollar einspielen. Es wäre der beste US-Start eines Films mit R-Rating (dazu gleich mehr) überhaupt.

Darüber hinaus konnte Deadpool & Wolverine auch einen heißbegehrten Release in China ergattern, einem der größten und wichtigsten Kinomärkte der Welt. Ein Hindernis gibt es allerdings, das dem absoluten Filmerfolg im Wege steht.

Deadpool & Wolverine hat eine hohe Altersfreigabe – auch bei der FSK

Deadpool & Wolverine trägt in den USA ein R-Rating. Das heißt: Fans unter 17 Jahren dürfen den Film nur in Begleitung einer/eines Erziehungsberechtigten besuchen, wodurch Anstürme von jungen Kinogänger:innen eingeschränkt werden.

In Deutschland sieht es ähnlich aus. Hierzulande wurde Deadpool & Wolverine von der FSK ab 16 Jahren freigegeben. Und das nicht ohne Grund: Der Film ist aufgrund seiner überdrehten und expliziten Gewalt kaum für Kinder geeignet.

Und was bedeutet das für die Kinozahlen? Trotz der hohen Altersfreigabe ist es nicht unmöglich, dass Deadpool & Wolverine ein Mega-Erfolg an den Kinokassen wird. Bisheriger Spitzenreiter unter den Filmen mit R-Rating ist Joker, der über eine Milliarde Dollar einspielen konnte. Die ersten beiden Deadpool-Filme schafften jeweils knapp über 700 Millionen Dollar.

Die kommenden Wochen werden also spannend, ob der brutale MCU-Einstand von Deadpool und Wolverine tatsächlich die bisherigen Rekorde von R-Rated-Filmen mit Comicvorlage brechen und das Marvel Cinematic Universe nach den letzten Tiefschlägen wiederbeleben kann.

Mehr zu Deadpool & Wolverine:

Worum geht es in Deadpool & Wolverine?

Der sprücheklopfende Antiheld Wade Wilson aka Deadpool erhält die einmalige Chance, das Marvel Cinematic Universe zu betreten und endlich der Superhelden werden zu können, der er immer sein wollte. Nur leider muss er dafür seine gesamte Realität zurücklassen, die von der Time Variance Authority (TVA) ausgelöscht werden soll. Denn das Universum der früheren X-Men-Filme ist zum Aussterben verdammt.

Der Grund: Der Eckpfeiler des Universums, der X-Men Wolverine, hat in der Zukunft heldenhaft sein Leben gelassen. Um die komplette Auslöschung der Mutanten-Realität zu verhindern, will Deadpool nun im Multiversum einen geeigneten Ersatz finden. Und dabei trifft er leider auf den schlimmsten Wolverine von allen: einen betrunkenen Versager, der sein Universum im Stich gelassen hat.