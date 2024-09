Heute im TV: Non-Stop-Action-Kracher mit genialer Geschichte, die nur auf einem Zug spielt

Bevor Speed zum kultigen Action-Film wurde, geriet in unserem heutigen TV-Tipp ein anderes Verkehrsmittel außer Kontrolle. Die rasante Spannung mit den tiefgründigen Figuren überzeugt bis heute.

Bereits Mitte der 60er Jahre sollte das Drehbuch zu Express in die Hölle verfilmt werden, wurde aber erstmal eingestampft, bis man fast zwanzig Jahre später die geniale Idee wieder heraus kramte. Der rasante Action-Thriller von Andrey Konchalovskiy erblickte 1985 endlich das Licht der Kinoleinwand und überzeugte die Kritiker:innen reihenweise. Auch heute noch zählt unser TV-Tipp zu den besten Zugfilmen aller Zeiten.



Zwei Verbrecher in einem führerlosen Zug: Express in die Hölle im TV

Manny (Jon Voight) und Buck (Eric Roberts) ist die Flucht aus dem Gefängnis gelungen. Als sie in einen Zug steigen, soll der sie in die Freiheit führen, doch ein Höllentrip beginnt. Als der Lokführer einen Herzinfarkt erleidet, wird aus dem sicheren Verkehrsmittel ein außer Kontrolle geratenes Ungeheuer, das mit gewaltiger Kraft alles aus dem Weg räumt, was sich ihm entgegenstellt. Die stählerne Bestie hinterlässt nichts als Chaos und steuert einem unbekannten Ziel entgegen.

Express in die Hölle überzeugt durch Action und Figuren

Einen so begrenzten Handlungsort wie einen Zug zu haben, kann zu einem spannenden Unterfangen werden. Das beweisen auch Filme wie Snowpiercer, Bullet Train und Unstoppable. Letzterer basiert, wie auch Express in die Hölle, ebenfalls auf einem realen Vorfall, bei dem ein Zug führerlos durch die USA raste.

Der Film aus den 80ern muss sich hinter seinen adrenalingeladenen Vertretern nicht verstecken. Im Gegenteil, bei uns landete er 2018 auf Platz 2 unserer Top 15 besten Zugfilme. In den meisten Kritiken wurde der Action-Thriller gefeiert, bei dem neben den spannenden Szenen vor allem das gut ausgearbeitete Drehbuch und die Figuren gelobt wurden (via Rotten Tomatoes ). Das sah auch die Academy und nominierte beide Hauptdarsteller für einen Oscar.

Wann läuft Express in die Hölle im TV?

Tele5 zeigt die rasante Zug-Action am 12. September um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Express in die Hölle unter anderem bei Amazon Prime Video streamen.

