Heute im TV: Packender Clint Eastwood-Thriller nach unfassbarer wahrer Geschichte, bei der euch noch heute der Mund offensteht

Vor acht Jahren lieferte Clint Eastwood einen seiner besten Filme ab. Heute Abend könnt ihr euch das Thriller-Drama nach wahren Begebenheiten im Fernsehen anschauen.

Clint Eastwood ist nicht nur als Schauspieler aus zahlreichen Western bekannt. Seit den 1970er Jahren verfolgt er auch eine beachtliche Regiekarriere, die sowohl von der Kritik als auch vom Publikum gefierte Werke wie Erbarmungslos und Million Dollar Baby hervorbrachte. Einer seiner besten Filme wird allerdings oft übersehen.



Mit Sully lieferte Eastwood 2016 ein packendes Biopic ab, das die Geschichte von Chesley "Sully" Sullenberger erzählt. Der US-amerikanische Pilot hatte am 15. Januar 2009 eine erfolgreiche Notwasserung im Hudson River durchgeführt, musste sich danach aber für sein vermeintlich fahrlässiges Handeln verantworten.



Fesselnder Clint Eastwood-Film im TV: In Sully stockt euch bis zur letzten Einstellung der Atem

Eastwood rollt die Geschichte parallel von zwei Seiten auf. Auf der einen Seite erleben wir den 15. Januar 2009 durch die Augen von Sully, der gewissenhaft seinem Job nachgeht. Als seine Maschine von einem Vogelschlag getroffen wird, setzt er zur Notwasserung im Hudson an und rettet allen 155 Menschen an Bord das Leben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sully schauen:

Sully - Trailer 2 (Deutsch) HD

Auf der anderen Seite finden wir uns in den Räumen der Flugsicherheitsbehörde wieder. Dort wird Sully aufgrund seiner Entscheidung zur Rede gestellt, denn laut einer Analyse hätte er den New Yorker Flughafen LaGuardia sowie Teterboro in New Jersey erreichen können. Beide Seiten werden mehr und mehr miteinander verwoben.

Eastwood positioniert Sully zwischen Gerechtigkeitsdrama und Katastrophenfilm und inszeniert vor allem die Notwasserung so nervenaufreibend wie einen Thriller. Obwohl der Ausgang der Geschichte bekannt ist, hält der Film konstant die Spannung und gibt uns einen tiefen Einblick in das Innenleben des Protagonisten.

Und der wird brillant von Tom Hanks gespielt. Zuerst lernen wir Sully als Mann kennen, dessen Leben aus Sorgfalt, Routine und Professionalität besteht. Je länger der Film geht, desto mehr schleicht sich jedoch ein beunruhigendes Zittern ein. Was ist, wenn er tatsächlich falsch gehandelt hat? Sully fesselt bis zur letzten Sekunde.

Wann läuft Clint Eastwoods Sully-Biopic im TV?

Sully läuft heute Abend am 28. Juni 2024 um 23:25 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 01:20 Uhr. Um 03:35 Uhr folgt die Wiederholung. Im Streaming-Abo gibt es den Film leider derzeit nicht. Dafür könnt ihr Sully mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Prime Video und Co. streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.