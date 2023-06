Heute im TV: ProSieben zeigt 4 der besten James Bond-Filme, aber die Reihenfolge ergibt überhaupt keinen Sinn

ProSieben strahlt am Freitagabend gleich vier frühe Bond-Filme mit Sean Connery aus. Auch wenn die Reihenfolge egal ist, ergibt sie dadurch erst recht keinen Sinn.

Mit Sean Connery wurde James Bond erstmals als ikonischster Geheimagent der Kino-Geschichte geprägt. Ab 1962 spielte der Schotte die Figur in James Bond 007 jagt Dr. No für insgesamt sieben Filme. Vier davon strahlt ProSieben am Freitagabend ab 20:15 Uhr nacheinander bis zum nächsten Morgen aus.

Auch wenn die Reihenfolge der frühen Bond-Filme im Vergleich zu den späteren Daniel Craig-Teilen keine große Rolle spielt, strahlt ProSieben die Filme sehr verwirrend aus.

ProSieben strahlt frühe Bond-Filme komplett durcheinander aus

Ob sich der Sender lieber an der Qualität der Film orientiert hat, ist nicht bekannt. Überraschend ist es zumindest nicht, dass der Bond-Marathon bei ProSieben mit James Bond 007 - Goldfinger beginnt. Für viele 007-Fans ist es der beste James Bond-Film überhaupt. Im Anschluss folgt dann James Bond 007 - Feuerball, was chronologisch noch richtig ist.

Dann folgt jedoch der allererste Connery-Bond Dr. No in der Nacht um 01:20 Uhr. Danach wird dann wieder chronologisch richtig James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau gezeigt, der wiederum zu den beliebtesten Bond-Filmen zählt.

Warum ProSieben die Filme nicht einfach in der chronologisch korrekten Reihenfolge ausstrahlt, bleibt ein Geheimnis des Senders.

Wie geht es mit James Bond nach dem Daniel Craig-Finale weiter?

Nach James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben wird das Bond-Franchise im Kino fortgesetzt. Wer der neue 007 wird, ist noch nicht bekannt. Als Nächstes soll die Wahl auf einen jüngeren Star Anfang bis Mitte 30 fallen. Als Favorit gilt zurzeit der frühere Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson.

