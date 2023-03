Der angebliche Bond-Nachfolger von Daniel Craig steht vor Henry Cavill, Tom Hardy und 5 anderen Stars

Es existiert eine Rangliste der wahrscheinlichsten Bond-Nachfolger für Daniel Craig. Auf dem ersten Platz steht aber nicht etwa Henry Cavill, sondern Aaron Taylor-Johnson. Warum?

Als insgesamt 7. Bond hatte Daniel Craig nach James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben im Herbst 2021 das Handtuch geworfen. Die Verantwortlichen hinter der weltberühmten Agenten-Figur nahmen sich anschließend eine Atempause. Die ist nun vorüber, und das vielleicht wichtigste Casting in der Popkultur-Welt läuft auf Hochtouren – wenn auch hinter den Kulissen. Regelmäßig sickern Informationen durch, die andeuten, welche Darsteller hoch im Kurs stehen sollen. Am häufigsten fällt hier der Name Aaron Taylor-Johnson.

In diesem Artikel klären wir folgende Fragen zur Bond-Nachfolge:

Wer ist Aaron Taylor-Johnson?

Wie sieht die aktuelle Rangfolge möglicher Darsteller aus?

Warum ist ausgerechnet Aaron Taylor-Johnson der Favorit?

Der wahrscheinlichste neue Bond: Wer ist Aaron Taylor-Johnson?

Aaron Taylor-Johnson ist 33 Jahre alt, Brite und mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson verheiratet. Ihr kennt ihn als Quicksilver in Avengers 2: Age of Ultron, als Amateur-Superheld Kick-Ass oder als John Lennon in Nowhere Boy. Zuletzt spezialisierte er sich Action-Stoffe, etwa in Bullet Train und The Kings Man: The Beginning. Bald spielt er den Marvel-Helden Kraven the Hunter.

Warner Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson an der Spitze: Wie sieht die aktuelle Rangfolge möglicher Darsteller aus?

In Großbritannien kann auf fast alles gewettet werden, also auch auf den möglichen Daniel Craig-Nachfolger. Bei dem Wettanbieter Coral liegt seit kurzem Aaron Taylor-Johnson ganz vorn, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte . Wettquoten bieten keine stichfesten Statistiken, sind aber durchaus gute Gradmesser für Wahrscheinlichkeiten. Die Quoten spiegeln sich zudem in der Realität wider, wie wir weiter unten genauer erklären.

Das Bond-Ranking sieht derzeit so aus:

Warum ist ausgerechnet Aaron Taylor Johnson der Favorit?

Aaron Taylor-Johnson Favoriten-Status für die Bond-Nachfolge ergibt sich aus verschiedenen Faktoren.

1. Sein Name ist mehr als nur ein Gerücht: Zwei verschiedene Quellen berichteten unabhängig voneinander, dass zwischen Taylor-Johnson und den Bond-Produzent:innen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson ein positiv verlaufenes Treffen stattgefunden habe. Das kann kein anderer der Darsteller aus der obigen Liste von sich behaupten.

2. Er erfüllt die harten Bond-Anforderungen Alter und Nationalität: Taylor-Johnson ist 33 und damit 5 Jahre jünger als Daniel Craig bei seinem Antritt, was die Bond-Produzent:innen angeblich bevorzugen. Außerdem ist er Brite, ein traditionelles Ausschlussmerkmal für Darsteller des Agenten.

3. Der Bekanntheitsgrad: Taylor-Johnson verfügt anders als die inzwischen sehr bekannten Henry Cavill und Tom Hardy ein unverbrauchtes Gesicht. Er kann hinter der Figur verschwinden, sich mit ihr entwickeln und schließlich mit ihr verschmelzen. Wie einst Daniel Craig, Pierce Brosnan oder Sean Connery, die allesamt keine Stars waren, bevor sie die Rolle übernahmen.

Wann eine finale Bond-Entscheidung getroffen wird, ist noch komplett offen. Zuletzt sagte Taron Egerton, dessen Name ebenfalls gehandelt wurde, zum Stand des Castings für James Bond: "Ich glaube, die haben schon jemanden und ich bin es nicht." Woher Egerton diese Informationen hat, verriet er nicht. Allerdings können sich Casting-Splitter dieser Art leicht in der Branche verbreiten. Ist die Entscheidung also schon gefallen?

Im Juni 2022 hat Produzentin Barbara Broccoli prognostiziert, dass die Dreharbeiten für Bond 26 frühestens 2024 starten. Dieser Termindruck würde eine Bekanntgabe des neuen Bond noch in diesem Jahr erzwingen.

