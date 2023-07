Heute im TV: Richtig dumme, aber unterhaltsame Action mit Cameron Diaz, die für 7 (!) Anti-Oscars nominiert wurde

Heute könnt ihr Popcorn-Kino in Reinform im TV sehen. 3 Engel für Charlie: Volle Power gehört wahrscheinlich zu den dümmsten Filmen der letzten 20 Jahre. Die vielen Negativ-Preise hat er aber nicht verdient.

Derart enthemmtes Popcorn-Kino wie 3 Engel für Charlie hat es nie wieder gegeben. Die Blockbuster-Version der Kult-Agenten-Serie ritt noch auf den Wellen der wilden 90er. Der Regisseur war ein Mann namens McG, der zuvor für Musikvideos und Werbespots bekannt war. Auf den bunten Wahnsinn des ersten Teils (2000) legte der Nachfolger 3 Engel für Charlie - Volle Power (2003) noch eine Schippe drauf.

Damals wurde er verlacht und mit Anti-Preisen überschüttet. 20 Jahre später wirkt das Blockbuster-Spektakel durchaus faszinierend. Heute könnt ihr den Fiebertraum mit Cameron Diaz im TV sehen.

Ganz kurz: Worum geht es in 3 Engel für Charlie: Volle Power?

3 Engel für Charlie - Volle Power - Trailer (Deutsch)

Im Mittelpunkt der Handlung um das Agentinnen-Trio Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu stehen zwei gestohlene Titan-Ringe, die verschlüsselte Informationen über die Identitäten sämtlicher Personen des Zeugenschutzprogramms der US-Regierung tragen. Als die ersten Zeugen tot aufgefunden werden, kann nur das todesmutige Power-Trio den Täter aufhalten. Doch dann werden die Engel von einem dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit eingeholt.

Die Dummheit von 3 Engel für Charlie: Volle Power ist fast schon sensationell

Die Stunts der Fortsetzung können teilweise mit den großen Agenten-Reihen Mission: Impossible und James Bond mithalten. Allerdings nahmen sich die beiden Teile nicht annähernd so ernst wie ihre männlichen Kollegen. So gehört etwa in jeden Charlies Angels-Blockbuster ein Vorstellungsfilm der drei Hauptfiguren:

Der Grad der Albernheit grenzt an Spoof-Movies wie Scary Movie. Charlies Angels war Popcorn-Kino in Reinform: bis in die Haarspitzen gedankenlos, platt, dabei aber auf entwaffnende Weise fröhlich. Cameron Diaz, damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, schien wie geboren für diese Art Film.

3 Engel für Charlie: Volle Power wurde von den Anti-Oscars abgestraft

Volle Power war bei seiner Veröffentlichung natürlich ein gefundenes Fressen für die Goldene Himbeere. Bei der jährlichen Preisverleihung für die schlechtesten Filme ist Hochglanz-Trash nicht gern gesehen. Rekordverdächtige sieben Nominierungen strich der Blockbuster ein:

Schlechtester Film

Schlechtestes Drehbuch

Schlechteste Ausrede für einen Film

Schlechteste Schauspielerin: Cameron Diaz

Schlechteste Schauspielerin: Drew Barrymore

Schlechtestes Remake oder Sequel (gewonnen)

Schlechteste Nebendarstellerin Demi Moore (gewonnen)

Zu einer weiteren Fortsetzung kam es (leider) nicht. Bei einem Produktionsbudget von 12 Millionen US-Dollar war das Einspielergebnis von weltweit ca. 260 Millionen einfach nicht mehr gut genug. Stattdessen folgte 2019 die Neuauflage mit Kristen Stewart.

Wo läuft 3 Engel für Charlie: Volle Power im TV?

Der Sender 3sat zeigt 3 Engel für Charlie: Volle Power am Freitag um 22.25 Uhr ohne Werbung und in der Regel in HD.

