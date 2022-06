Cameron Diaz kehrt für Netflix aus dem Ruhestand zurück: Das ist ihr erster Film seit 8 Jahren

Vor acht Jahren war Cameron Diaz zum letzten Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Jetzt kehrt der Hollywood-Star für einen neuen Netflix-Film aus ihrem Schauspielruhestand zurück.

2014 verabschiedete sich Cameron Diaz mit einem lauten Knall aus dem Kino und behauptete sich ein letztes Mal in gleich drei Filmen als Königin der Mainstream-Komödie: Die Schadenfreundinnen, Sex Tape und Annie. Nach acht Jahren im Schauspielruhestand kündigt sich nun ihr Comeback an.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Diaz noch dieses Jahr vor die Kamera zurückkehren, allerdings für keinen Kinofilm. Stattdessen führt sie zusammen mit Jamie Foxx den Cast des Netflix-Blockbusters Back in Action an. Die Wahl des Titels könnte kaum treffender sein. Cameron Diaz ist endlich wieder zurück in Hollywood.

Comeback bei Netflix: Cameron Diaz ist Back in Action

Inszeniert wird die Actionkomödie von Seth Gordon, der sich durch Filme wie Kill the Boss und Baywatch einen Namen gemacht hat. Gordon hat zudem mit Brendan O'Brien, der hinter den Bad Neighbors-Filmen steckt, das Drehbuch geschrieben. Damit bringen zwei Comedy-Spezialisten das Cameron Diaz-Comeback bei Netflix in Stellung.

Hier findet ihr das Ankündigungsvideo zu Back in Action:

Back in Action stellt außerdem eine schöne Reunion dar: Diaz hat in der Vergangenheit mehrmals mit Foxx zusammengearbeitet. Das erste Mal in An jedem verdammten Sonntag. Das zweite Mal im bereits erwähnten Annie. Die Musical-Neuverfilmung markiert den letzten Kinofilm, in dem Diaz vor ihrem Ruhestand zu sehen war.

Wann startet Back in Action mit Cameron Diaz auf Netflix?

Ein konkreter Starttermin für Back in Action wurde noch nicht verraten. Laut dem Hollywood Reporter starten die Dreharbeiten noch vor Ende des Jahres. Damit wäre eine Veröffentlichung Ende 2023 durchaus realistisch. Vorstellbar wäre, dass Netflix den Film ähnlich wie Red Notice als großes Blockbuster-Event im Spätjahr positioniert.

