Heute im TV: Richtig spannendes Survival-Abenteuer mit Todeskampf im ewigen Eis

Für Mads Mikkelsen war dieses Survival-Abenteuer der schwierigste Dreh seiner langen Karriere, auf dessen Ergebnis er überaus stolz ist. Heute läuft der Film im Free-TV.

Wie grausam die Natur sein kann, sehen wir heute in dem spannenden Survival-Thriller Arctic von Joe Penna. Hier kämpft Mads Mikkelsen ums Überleben im ewigen Eis und ist dabei ganz auf sich allein gestellt. Der Film wurde 2018 bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt und erntete viel Lob. Arte strahlt Arctic am 17. Dezember 2025 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht der Streifen mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.



Ein Mann gegen Schnee, Eis und Kälte: Survival mit Mads Mikkelsen im Thriller Arctic

Als ein kleines Passagierflugzeug in der Arktis abstürzt, überlebt nur der Pilot Overgård (Mikkelsen), der sich ein kleines Camp aufbaut und ums Überleben kämpft. Als endlich Hilfe erscheint, ereignet sich ein weiteres Unglück. Jetzt ist Overgård gezwungen, sich und die schwerverletzte Kopilotin über das Eis zu bringen. Immer wieder treffen sie auf neue Gefahren und die Hoffnung ihr Ziel zu erreichen schwindet stetig.

Arctic war für Mikkelsen der schwierigste Dreh seiner Karriere

Der Film konnte 91 Prozent der Kritiker:innen bei Rotten Tomatoes überzeugen. Herausgestellt wird die schauspielerische Leistung von Mads Mikkelsen, der deutlich macht, dass es für einen spannenden Überlebensfilm kaum Dialoge braucht. Der Hauptdarsteller ist stolz auf den Film, wie er in einem Interview mit der Los Angeles Times berichtete.

Er habe das Drehbuch gelesen und sofort zugesagt. Schon anderthalb Monate später wurde gedreht, seinen Agenten habe der Schauspieler nichts davon erzählt.

Es fühlte sich an wie ein Rock'n'Roll-Projekt, 'Wir haben eine Kamera, also tun wir es.' Es war ein bisschen wie mein erster Film und es ist schön dieses Gefühl im Alter von über 50 zu haben.

Dass es in dem Film so gut wie keine Dialoge gibt, schien zunächst positiv für Mikkelsen zu sein, der sich darüber freute, keinen Text lernen zu müssen, doch wie sich herausstellen sollte, wurde der Film zum schwierigsten Dreh seiner Karriere. Die Arbeit in der isländischen Natur war hart, mit Winden so stark, dass Autotüren aus den Angeln gerissen wurden und auch die Figur war psychologisch eine Herausforderung. "Mental ist es eine einsame Reise." Doch wie ihr heute sehen könnt, hat sich die Arbeit gelohnt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.