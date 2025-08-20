Heute im TV: Riesiger Fantasy-Flop mit Gerard Butler, der viel besser ist als sein Ruf

Ein Skandal über das Casting und der finanzielle Flop an den Kinokassen hängt dem Fantasy-Spektakel nach, doch so schlecht wie sein Ruf ist der Film mit Gerard Butler gar nicht.

Gods of Egypt ist eine visuell rasante Abenteuerreise, die 2016 von Alex Proyas (I, Robot) inszeniert wurde. Bei dem Produktionsbudget von 140 Millionen US-Dollar konnte Gods of Egypt laut Box Office Mojo nur Einnahmen von gut 150 Millionen einholen.

Warum der Film floppte, könnte unter anderem an dem Vorwurf des Whitewashings liegen, für das sich der Regisseur und die Produktionsfirma Lionsgate noch vor Kinostart entschuldigten. Lässt man die Kontroversen außer Acht, wird euch dennoch ein unterhaltsamer Film geboten, der heute bei RTL2 läuft.

Heute im TV: Darum geht es in Gods of Egypt mit Gerard Butler

In Gods of Egypt leben die Götter unter den Menschen und der Totengott Osiris herrscht als Pharao über das ägyptische Reich. Als er seinen Sohn Horus (Nikolaj Coster-Waldau aus Game of Thrones) zu seinem Nachfolger erklärt, funkt sein Bruder Set (Gerard Butler) dazwischen, tötet Osiris und verbannt seinen Neffen. Der Brudermord ist eine altbekannte Legende aus der ägyptischen Mythologie, anschließend geht der Film rasant weiter.

Nachdem Set den Thron an sich gerissen hat, stürzt er das Reich ins Chaos und es gibt nur wenige Rebellen, die noch Widerstand leisten. Einer davon ist der menschliche Dieb Bek (Brenton Thwaites), der Horus helfen will, die Macht zurückzuerlangen. Es beginnt eine abenteuerliche Reise ins Jenseits, die so viele Götter, Wesen und Wendungen enthält, dass man den Film kaum zusammenfassen kann.

Mehr News: Einer von Gerard Butlers besten Filmen geht früher weiter als gedacht

Gods of Egypt war ein Flop: Darum lohnt er sich trotzdem

Gods of Egypt strotzt vor visuellem Einfallsreichtum. Die Hintergründe glitzern voll Gold, riesige Monster schießen aus dem Boden und das Setting ändert sich fortlaufend. Eben sind die Helden noch im Reich der Toten unterwegs, da befinden wir uns im nächsten Moment im Himmel. Das Fantasy-Abenteuer imponiert zwei Stunden lang mit seinem überbordenden Design und womöglich zu vielen Ideen.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist auch, dass die Götter zwar wie Menschen aussehen, aber deutlich größer sind, was visuell oftmals seltsam anmutet. Die Story ist zwar überladen, aber gepaart mit der großen Reise, den aufregenden Stationen und den Liebesgeschichten zeitlos. Für einen gemütlichen Winterabend zum Abschalten lohnt sich Gods of Egypt allemal.

Wann und wo läuft Gods of Egypt im TV?

Gods of Egypt läuft am heutigen Freitag, den 22. August 2025 um 20:15 Uhr auf RTL2. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch alternativ könnt ihr ihn bei Amazon Prime im Filmtastic-Channel streamen. Dort stehen euch auch Kauf- oder Leihoptionen zur Verfügung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.