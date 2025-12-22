Heute im TV: Sci-Fi-Blockbuster mit Ryan Reynolds und 130 Millionen Budget, der kolossal gefloppt ist

Heute läuft einer der schmerzhaftesten Flops von Ryan Reynolds im TV. Der Sci-Fi-Film wurde von Publikum und Kritik geschmäht. Und bekam dennoch ein Sequel.

Manche Ideen haben so viel Potenzial, da schaut niemand auf die Zahlen. So muss es mit R.I.P.D. - Rest in Peace Department gelaufen sein. Der Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges (The Big Lebowski) zählt zu den schlimmsten Blockbuster-Flops der jüngeren Zeit, wurde aber dennoch fortgesetzt. Heute läuft der Erstling um 20.15 Uhr auf RTL Zwei.

Ryan Reynolds sorgt in Sci-Fi-Kracher als toter Polizist für Ordnung

Nick Walker (Reynolds) hat nicht seinen besten Tag. Nachdem der Polizist bei einem Einsatz stirbt, wird er prompt für das sogenannte R.I.P.D. rekrutiert: Die Polizeidienststelle des Jenseits, deren Mitglieder bösartige Geister und andere Wesen zur Strecke bringen sollen. Walker und sein hartgesottener Partner Roy Pulsipher (Bridges) kommen dem bösen Plan eines Dämons (Kevin Bacon) auf die Schliche.

Schaut hier den Trailer zu R.I.P.D.:

R.I.P.D. - Trailer (Deutsch) HD

R.I.P.D. spielte bei 130 Millionen US-Dollar Budget lediglich 78 Millionen Dollar wieder ein (via Box Office Mojo ). Auch die Kritik äußerte sich im Durchschnitt nicht gerade begeistert über den Sci-Fi-Film. Bei Metacritic kommt er auf 25 von 100 Punkte. Dennoch wurde ein Sequel produziert.

2022 kam mit R.I.P.D. 2: Rise of the Damned eine Direct-to-DVD-Fortsetzung auf den Heimkino-Markt. Die Handlung dreht sich um Roy Pulsipher (Jeffrey Donovan), der im Wilden Westen von einer Bande Gesetzloser ermordet wird. Reynolds und Bridges gehören nicht mehr zum Cast.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.



