Heute im TV: Sci-Fi-Geheimtipp mit Matrix-Star, der euch das Hirn verknotet

Heute Abend läuft ein sehr spezieller Sci-Fi-Streifen im TV, in dem ihr einem Matrix-Star bei der äußerst irritierenden Arbeit zusehen könnt.

Viele Filme erzählen eine klare, eindeutig nachvollziehbare Geschichte und manche hüllen sich absichtlich in Mysterien. The Signal gehört in die zweite Kategorie. Darin erleben wir die Handlung aus der Sicht des Protagonisten, wissen aber nicht mehr als er ... und das sorgt für ein extrem unbehagliches Gefühl der Irritation. Ihr könnt euch den Sci-Fi-Geheimtipp mit Matrix-Star heute im TV ansehen.



Darum geht's in The Signal mit Laurence Fishburne, unserem heutigen TV-Tipp

Drei junge Menschen namens Hailey (Olivia Cooke), Jonah (Beau Knapp) und Nic (Brenton Thwaites) reisen durch Nevada , als sie von ihrem mysteriösen Hacker-Kontrahenten Nomad an einen noch mysteriöseren Ort dirigiert werden. Bei einem verlassenen Haus angekommen, verlieren alle drei unter ungeklärten Umständen das Bewusstsein.

Als Nic zu sich kommt, befindet er sich in Gefangenschaft, und zwar in einer rätselhaften Einrichtung, die scheinbar von der Regierung geleitet wird. Allerdings geschehen hier mysteriöse Dinge: Alle Menschen, denen Nic begegnet, tragen Schutzanzüge, sie stellen ihm irritierende Fragen und außerdem bleibt unklar, was aus den beiden anderen geworden ist.

The Signal setzt nicht nur auf eine abgefahrene Story, sondern auch auf beeindruckende Bilder.

Der Twist am Ende von The Signal zieht euch den Boden unter den Füßen weg

Neben den jungen Schauspieler:innen bekommen wir es in The Signal mit dem altehrwürdigen Laurence Fishburne zu tun, der unter anderem als Morpheus aus Matrix bekannt ist. Hier schlüpft er allerdings in eine Rolle, die sich deutlich davon unterscheidet.

Die Unklarheiten und Mysterien in The Signal sorgen dafür, dass wir gespannt dabei bleiben und dringend wissen wollen, was hier eigentlich los ist. Auf das wirklich überraschende und total abgefahrene Ende des Films seid ihr garantiert nicht vorbereitet.

Wir wollen es hier nicht spoilern, weil The Signal definitiv einer dieser Filme ist, den man am besten anschaut, wenn man so wenig wie nur irgend möglich darüber weiß. Fest steht jedenfalls: Wer auf Sci-Fi und Kopfzerbrechen steht, kommt hier ganz auf seine oder ihre Kosten.

Wann kommt Dune 3? Wenn ihr mehr Sci-Fi wollt und euch fragt, wie die Geschichte von Paul und Chani in der Kinoreihe weitergeht, haben wir hier einen entsprechenden Moviepilot-Artikel für euch.



TV oder Stream: Wann und wo läuft The Signal?

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mal wieder so richtig die Hirnwindungen zu verknoten, könnt ihr das heute Abend ab 22:20 Uhr auf Tele5 tun. Die Wiederholung kommt dann in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli um 00:15 Uhr.

Bei Amazon Prime Video gehört der Laurence Fishburne-Film zur Abo-Streaming-Flatrate, ansonsten steht er noch bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome oder Google zur Verfügung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.