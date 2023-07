Heute im TV: Sci-Fi-Horror mit unfassbarem Ende, für das es 5 (!) verschiedene Interpretationen gibt

Tom Cruise ist aktuell mit Mission: Impossible 7 wieder auf der großen Leinwand unterwegs. Auch zu Hause könnt ihr einen spannenden Sci-Fi-Horror mit dem Hollywood-Star schauen.

Tom Cruise ist mehr als nur Action: 2001 spielte er etwa in dem Sci-Fi-Horror Vanilla Sky zusammen mit Cameron Diaz und Penélope Cruz die Hauptrolle. Bei dem spannenden wie berührenden Film handelt es sich um ein Remake des spanischen Originals Öffne die Augen aus dem Jahr 1997. Heute kommt die Neuauflage im TV.



In Vanilla Sky erlebt Tom Cruise einen absoluten Sci-Fi-Horror-Albtraum à la Matrix

Vanilla Sky erzählt die Geschichte von David Aames (Tom Cruise), der nach dem Tod seines Vaters ein Millionenunternehmen erbt und das Leben in vollen Zügen genießt, am liebsten mit seiner Freundin Julie (Camerno Diaz). Als er Sofia (Penélope Cruz) kennenlernt, ändern sich die Dinge. Er verliebt sich und droht, alles zu verlieren.

Julie stirbt bei einem schweren Unfall und Davids Gesicht wird komplett entstellt. Als wären der Schock und Verlust nicht schon groß genug: Nach und nach muss David mit Erschrecken feststellen, dass er seinem Verstand nicht mehr trauen kann. Sein Gehirn spielt ihm Streiche: Vor seinen Augen mischen sich Realität und Fiktion.

Hier könnt ihr den Trailer zui Vanilla Sky schauen:

Vanilla Sky - Trailer (Deutsch) HD

Besonders aufregend ist das Ende des Films. Regisseur Cameron Crowe bietet auf dem Audiokommentar zu Vanilly Sky insgesamt fünf verschiedene Interpretationen für die Ereignisse in den finalen Minuten an. Doch der Reihe nach: Was passiert?

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Ende von Vanilla Sky erklärt: Das sind die 5 Interpretationen

Wie sich herausstellt, befindet sich Davids Körper in Kryostase. Seit 150 Jahren wird er tiefgefroren von der Firma Life Extension konserviert. Am Ende von Vanilla Sky wird David vor die Wahl gestellt: Entweder lebt er dieses Leben weiter und entzieht sich der Realität. Oder er wacht auf und sieht die echte Welt um sich herum.

David entscheidet sich für das Aufwachen. Um den Prozess zu vollziehen, muss er sich jedoch vom Dach eines Hochhauses stürzen. In diesem Moment zieht sein gesamtes Leben an ihm vorbei. Das Bild wird weiß. Eine Stimme sagt, er soll seine Augen öffnen. Das Letzte, was wir sehen, ist, wie er sein Auge aufreißt.

Cameron Crow bietet folgende Interpretationsmöglichkeiten für das Ende an:

Alles ist wahr: David hat sich vor 150 Jahren das Leben genommen, wurde von Life Extension wiederbelebt und eingefroren. Seitdem lebt er einen Traum.

David hat sich vor 150 Jahren das Leben genommen, wurde von Life Extension wiederbelebt und eingefroren. Seitdem lebt er einen Traum. Nichts ist wahr: Der Film ist ein einziger Traum. Darauf deutet ein Aufkleber auf Davids Auto hin, auf dem das Datum 30. Februar 2001 steht, das nicht existiert.

Der Film ist ein einziger Traum. Darauf deutet ein Aufkleber auf Davids Auto hin, auf dem das Datum 30. Februar 2001 steht, das nicht existiert. Der Anfang des Films ist real 1: Erst nach dem Unfall tauchen wir in die Traumwelt ein, da sich David in einem komatösen Zustand befindet.

Erst nach dem Unfall tauchen wir in die Traumwelt ein, da sich David in einem komatösen Zustand befindet. Der Anfang des Films ist real 2: Alles, was nach dem Unfall passiert, ist eine Halluzination, ausgelöst durch die Medikamente, die David bekommt.

Alles, was nach dem Unfall passiert, ist eine Halluzination, ausgelöst durch die Medikamente, die David bekommt. Der Film ist ein Buch: Die erzählten Ereignisse sind die Handlung eines Buches, das von Davids bestem Freund, Brian Shelby, geschrieben wird.

Sci-Fi-Horror: Wann läuft Vanilla Sky mit Tom Cruise im TV?

Vanilla Sky läuft heute Abend, am 12. Juli 2023, um 23:15 Uhr auf ZDFneo. Der Film hat eine Laufzeit von 125 Minuten, was bedeutet, dass die Ausstrahlung bis 01:20 Uhr geht. Wenn euch das zu spät ist, könnt ihr Vanilla Sky alternativ bei dem Streaming-Dienst Paramount+ im Abo schauen.

