Heute im TV: Spektakulärer Action-Kracher, in dem Vin Diesel von gleich 2 Legenden in den Schatten gestellt wird

Vin Diesel legt zwar auch nochmal eine Schippe in diesem irrwitzigen Action-Streifen drauf, wird von diesen zwei Martial Arts-Legenden aber mühelos übertroffen.

Vin Diesel hat es nicht leicht. Da kehrt er für den dritten Teil der xXx-Trilogie Die Rückkehr des Xander Cage endlich zurück und bekommt es trotzdem direkt mit einer unglaublich schlagfertigen Konkurrenz zu tun. Soll heißen: Hier stechen ihn zwei echte Legenden aus und ihr könnt euch das heute Abend im TV ansehen.

Heute im TV: Darum geht's in xXx: Die Rückkehr des Xander Cage

Viele seiner Feinde denken, der Adrenalinjunkie und Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) sei tot. Das ist auch volle Absicht, aber nicht die Wahrheit. Er erfreut sich bester Gesundheit. Der gar nicht mehr so frischgebackene Geheimagent wird auf seine nächste Top Secret-Mission geschickt und muss es diesmal mit zwei ganz besonderen Gegnern aufnehmen.



xXx wird nämlich auf eine ganze Armee an Fieslingen angesetzt, die hinter der mystischen Büchse der Pandora her sind. Weil Xander Cage aber mit allen Wassern gewaschen ist, stellt er kurzerhand einfach selbst eine überaus schlagkräftige Truppe zusammen. Nur um feststellen zu müssen, dass er es mit einer Verschwörung ungeahnten Ausmaßes zu tun hat.

Paramount xXx: Die Rückkehr des Xander Cage kommt im TV.

Noch mehr Stunts und zwei echte Legenden machen xXx 3 noch sehenswerter

Die ersten beiden Teile der Reihe sind schon schwer unterhaltsam – egal, ob mit oder ohne Vin Diesel, der beim zweiten Film fehlt. Der dritte fügt den komplett durchgedrehten Stunts und Action-Sequenzen aber gleich zwei neue Elemente hinzu, die es wirklich in sich haben. Die Rede ist natürlich von den beiden Kampfsport-Überfliegern Donnie Yen und Tony Jaa.

Donnie Yen kennen geneigte Film-Freund:innen vor allem natürlich aus der Ip-Man-Reihe, Hero oder dem vierten John Wick-Kapitel. Der deutlich jüngere Schauspieler und Martial Arts-Kämpfer Tony Jaa hat sich mit Filmen wie Ong-Bak, Revenge of the Warrior oder auch Fast & Furios 7 ins kulturelle Gedächtnis aller Menschen eingebrannt, die auf zünftige Prügeleien in ihren Filmen stehen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt xXx: Die Rückkehr des Xander Cage?

Kabel eins zeigt den Actionstreifen voller sehenswerter Schauspieler:innen am heutigen Montag, den 26. August um 20:15 Uhr. Um 0:40 folgt dann auch schon die Wiederholung.

Auch unabhängig vom linearen TV könnt ihr den Film schauen: Es gibt ihn beispielsweise bei WOW oder Netflix im Streaming-Abo. Ansonsten steht er aber auch bei den üblichen VoD-Verdächtigen zur Verfügung.

