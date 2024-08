Heute im TV: Starker Bruce Willis-Thriller, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist

Für Stirb langsam-Star Bruce Willis steht im heutigen TV-Tipp alles auf dem Spiel, als ein Raubüberfall schiefläuft. Dabei wird ihm die Show fast von einem Co-Star gestohlen.

Wer seinen Abend mit einem soliden Bruce Willis-Thriller verbringen will, liegt bei Hostage – Entführt genau richtig. Der deutsch-amerikanische Geiselnahme-Reißer wartet mit düsterer, harter Unterhaltung auf, die auf unnötige Schnörkel verzichtet.

In dem Thriller spielt Bruce Willis einen Spezialisten für Geiselnahmen

Bruce Willis spielt Jeff Talley, einen ehemaligen Verhandlungsführer der Polizei. Nach einem traumatischen Erlebnis hat er sich in eine ruhige Kleinstadt zurückgezogen. Als eine Gruppe krimineller Jugendlicher (u.a. Ben Foster) in das Haus des wohlhabenden Walter Smith (Kevin Pollak) einbricht und die Familie als Geiseln nimmt, wird Talley unfreiwillig in die Situation verwickelt. Während er versucht, die Geiseln zu retten, wird Talley mit seiner eigenen Vergangenheit und mit kriminellen Machenschaften konfrontiert, die weit über einen einfachen Raubüberfall hinaus gehen.

So kannst du Hostage – Entführt heute Abend im TV schauen

Der Thriller mit Bruce Willis und Ben Foster läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei den Bewertungen der Moviepilot-Community gut abschneiden. Der vergessene Bruce Willis-Film gehört mit einer überraschend guten Bewertung von 6,8 Punkten bei knapp 6.500 abgegebenen Stimmen dazu.

Der Film läuft am heutigen 30. August ab 22:00 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Hostage – Entführt heute 22:00 Uhr hier im Stream:

Hostage bietet solide Thriller-Unterhaltung und einen starken Ben Foster

Hostage gehört zwar nicht zu den Meisterwerken in der Filmografie von Stirb langsam-Star Bruce Willis, aber unterhält mit verlässlichem Spannungskino und einem durchweg guten Cast. Allen voran steht der junge Ben Foster (Hell or High Water) als Einbrecher, der erstaunlich psychopathische Seiten aufzieht. Schon hier zeigt sich das Talent, das zwei Jahre später in Todeszug nach Yuma seinen Durchbruch feiern sollte.

Statt auf ein Action-Feuerwerk setzt die Adaption eines Romans von Robert Crais auf eine schlau konstruierte Story, die Willis' Held wiederholt mit seinem eigenen Scheitern konfrontiert und ihm einen Pfad zur Erlösung bietet, bei dem so einiges auf dem Spiel steht. Heute Abend könnt ihr zuschauen, ob Jeff Talley diesen Weg zu Ende geht.