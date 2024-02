Heute im TV: Start der zweiten großen Fantasy-Reihe des Harry Potter-Machers, die ein tragisches Ende genommen hat

In den 2000er Jahren gab es nicht nur Harry Potter als erfolgreiche Fantasy-Jugendbücher. Die zweite große Reihe wurde ebenfalls verfilmt, sogar von demselben Regisseur.

Sowohl die Harry Potter-Romane als auch Percy Jackson wurden zunächst von ein- und demselben Regisseur verfilmt. Der Fantasy-Stoff ähnelt sich auch ziemlich, aber die beiden Film-Reihen ereilte ein sehr unterschiedliches Schicksal. Percy Jackson - Diebe im Olymp läuft heute im TV.

Darum geht's in Percy Jackson - Diebe im Olymp

Percy Jackson (Logan Lerman) will eigentlich nur ein ganz normales Teenagerleben führen, als ihm plötzlich mitgeteilt wird, er sei der Sohn von Poseidon. Ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Halten mehr und der Jugendliche wird immer mehr in die Welt der Götter hinein gezogen. In einem Halbgott-Camp lernt er Grover (Brandon T. Jackson), einen Satyr, und Annabeth (Alexandra Daddario) eine Tochter der Athene kennen.

Dummerweise wird Percy Jackson aber direkt auch noch beschuldigt, er habe den sogenannten Herrscherblitz von Zeus (Sean Bean) gestohlen. Selbstverständlich macht sich der junge Halbgott daraufhin mit seinen neugewonnenen Freund:innen und übernatürlichen Fähigkeiten auf den Weg, um herauszufinden, wer den Herrscherblitz wirklich gestohlen hat. Dabei bekommt es die illustre Runde natürlich mit allerlei Wesen aus der griechischen Mythologie zu tun.

Percy Jackson war nie so erfolgreich wie Harry Potter, aber vielleicht klappt es jetzt

Die Bücher genießen einen ähnlichen Kultstatus wie die Harry Potter-Reihe und bekommen jetzt nach Jahren sogar noch neue Teile, aber bei den Filmen wollte es nicht so recht klappen. Was nicht an dem ersten Teil liegt, der durchaus jede Menge Charme versprüht. Es ist eine echte Freude, dem Cast (Rosario Dawson, Uma Thurman!) dabei zuzusehen, wie sie zwischen dem modernen Los Angeles und der Welt der Götter hin- und her-oszillieren.

Aber obwohl Chris Columbus sowohl bei den ersten beiden Harry Potter-Filmen als auch bei Percy Jackson - Diebe im Olymp auf dem Regiestuhl saß, wurde die Reihe nach Teil zwei bereits eingestampft. Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen fiel bei den Fans und der Kritik durch. Aber immerhin gibt es jetzt bei Disney+ den nächsten Versuch, der Vorlage doch noch gerecht zu werden.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur neuen Percy Jackson-Serie ansehen:

Percy Jackson: Die Serie - S01 Trailer (Deutsch) HD

TV oder Stream: Wann und wo läuft Percy Jackson - Diebe im Olymp?

Percy Jackson - Diebe im Olymp läuft am heutigen Freitag, den 9. Februar 2024 zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL 2. Nachts um 2 Uhr kommt dann auch noch eine Wiederholung.

Aber falls ihr zu diesen Terminen keine Zeit habt, könnt ihr euch den Film auch noch online im Stream anschauen. Bei Disney+ ist er im Abo enthalten und über Google, Apple, Magenta TV, Amazon und Maxdome lässt er sich leihen oder kaufen.



