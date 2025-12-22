Heute im TV: Teil 3 einer extrem beliebten Thriller-Reihe, die über 1,4 Milliarden Dollar eingespielt hat

Am Dienstag läuft im Free-TV der dritte Teil einer sehr erfolgreichen Filmreihe, die auf Bestsellern basiert. Wieder müssen Symbole entschlüsselt, Rätsel gelöst und eine weltweite Katastrophe verhindert werden.

Mit dem Roman The Da Vinci Code (auf Deutsch: Sakrileg) von 2003 ist Autor Dan Brown ein Bestseller gelungen, der zur weltweiten Sensation wurde. Das Filmstudio Sony sicherte sich die Rechte an der Verfilmung, die 2006 im Kino lief und ebenfalls extrem erfolgreich war. Hauptfigur Robert Langdon ist danach noch in weiteren Büchern von Brown aufgetaucht, die ebenfalls verfilmt wurden.

Nach The Da Vinci Code – Sakrileg und Illuminati markiert Inferno den dritten Teil der Thriller-Reihe mit Tom Hanks in der Hauptrolle des Symbolexperten und Ermittlers. RTL ZWEI strahlt Inferno am 23. Dezember 2025 um 22:05 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, steht der Film mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Auswahl.

Thriller-Abenteuer im TV: Darum geht es in der Dan Brown-Adaption Inferno

In der Verfilmung von Regisseur Ron Howard erwacht Robert Langdon (Hanks) ohne Erinnerungen an die Vortage in einem Krankenhaus in Florenz. Hier erfährt er, dass er angeschossen wurde, während eine fremde Frau Jagd auf ihn macht. Auf der Flucht entdeckt er in einer Geheimtasche seines Jacketts eine Kopie des Gemäldes Mappa dell‘Inferno von Sandro Botticelli, das die verschiedenen Höllenkreise nach Dante Alighieri enthält.

Langdon bemerkt, dass sein Exemplar versteckte Hinweise im Vergleich zum Original enthält. Mit der Ärztin Dr. Sienna Brooks (Felicity Jones) begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, die das auf die Spur eines wahnsinnigen Wissenschaftlers bringt, der die ganze Welt mit einem neuartigen Virus ins Verderben stürzen will.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Inferno:

Inferno - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Erfolg der Robert Langdon-Filme hat langsam abgenommen

Die Dan Brown-Verfilmungen waren vor allem am Anfang unglaublich erfolgreich. Der The Da Vinci Code-Film konnte laut The Numbers mit einem Budget von 125 Millionen Dollar weltweit über 760 Millionen einspielen. Während beim Nachfolger Illuminati noch stolze 490 Millionen Dollar drin waren, war Inferno mit weltweit etwas über 219 Millionen Dollar nur noch ein knapper Erfolg. Insgesamt kommen die drei Filme aus dem Franchise auf ein globales Box-Office-Ergebnis von 1,4 Milliarden Dollar.

Weitere Kinofilme mit Robert Langdon sind vorerst nicht geplant. Dafür setzt Netflix aktuell das neuste Dan Brown-Buch The Secret of Secrets als Serie um. Wer darin die Hauptrolle spielt, ist noch nicht bekannt.