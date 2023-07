Heute im TV: Über 5 Stunden purer Sci-Fi-Trash inklusive Krokodil, das sich in einen Kampfroboter verwandelt

Falls ihr auf der Suche nach einer richtig trashigen Mischung aus Science-Fiction-, Horror- und Monsterfilm seid, dann dürftet ihr heute Abend bei Tele 5 sehr glücklich werden.

Tele 5 beweist einmal mehr seine Liebe für Trash-Filme und liefert heute gleich drei Filme ab, bei denen schon die Titel für hochgezogene Augenbrauen sorgen. Macht euch gefasst auf einen über fünfstündigen Marathon an unfassbar schlechter Filmkost. Wir bewegen uns durch Science-Fiction-, Horror- und Monstergefilde.

Ultimatives Sci-Fi-Trash-Programm bei Tele 5: Robocroc, Shark Attack und Aquarium of the Dead

Der erste Film des großen Trash-Marathons bei Tele 5 ist Robocroc, der mit der besten Prämisse aufwartet. Die Handlung beginnt mit einer Rakete voller Nanoroboter, die über einem Zoo abstürzt und das ahnungslose Krokodil Stella in eine fiese Kampfmaschine verwandelt. Mit dieser Bedrohung hat Zoowärter Duffy nicht gerechnet.

Direkt im Anschluss gibt es einen überaus trashigen Hai-Film, der uns ins sonnige Kalifornien entführt. In Shark Attack – Sie lauern in der Tiefe! sorgt ein Tsunami dafür, dass sich eine Gruppe junger Menschen Hilfe suchend in einer Hütte verschanzt und – wie sollte es anders sein – von Koboldhaien aus der Tiefe angegriffen wird.

All das führt uns zum dritten Trash-Film im Tele 5-Programm: Aquarium of the Dead. Angelehnt an die ikonische Zombie-Reihe von George A. Romero erleben wir hier den Ausbruch eines verheerenden Virus, das sämtliche Meerestiere in gefährliche Bestien verwandelt, die im Anschluss die Belegschaft eines Aquariums terrorisieren.

Wann laufen die Trash-Filme heute bei Tele 5?

Ab 20:15 Uhr zeigt Tele 5 seinen heutigen Trahsfilm-Marathon. Nachfolgend findet ihr die Übersicht mit den exakten Ausstrahlungsterminen.

Von 20:15 Uhr bis 22:00 Uhr läuft Robocroc (Wiederholung nachts um 03:45 Uhr)

läuft Robocroc (Wiederholung nachts um 03:45 Uhr) Von 22:00 Uhr bis 23:55 Uhr läuft SHark Attack (Wiederholung am Samstagabend um 23:50 Uhr)

läuft SHark Attack (Wiederholung am Samstagabend um 23:50 Uhr) Von 23:55 Uhr bis 00:35 Uhr läuft Aquarium of the Dead (Wiederholung in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:30 Uhr)

