Heute im TV: Einer der brutalsten FSK 16-Thriller aller Zeiten, der Game of Thrones-Star durch die Hölle gehen lässt

Am Samstag läuft bei 3sat der gnadenlose Rache-Western Brimstone. Wer nicht zartbesaitet ist, sollte sich auf diesen puren Sturz in die Hölle auf Erden einlassen.

Wer austesten will, wie viel körperliche und geistige Gewalt in einem Film erträglich ist, sollte Brimstone von Martin Koolhoven mit Stars wie Dakota Fanning, Guy Pearce und Kit Harington eine Chance geben. Der unfassbar harte Rache-Western des niederländischen Regisseurs läuft am Samstag um 22:35 Uhr bei 3sat und entfesselt nichts weniger als die Hölle auf Erden.

Heftiger Thriller Brimstone schockiert mit beinahe unerträglicher Härte

In der biblisch angehauchten Story des Films macht der erbarmungslose Reverend (Guy Pearce) Jagd auf die junge Frau Liz (Dakota Fanning), die in seinen Augen ein schwerwiegendes Verbrechen begangen hat. Bei der Verfolgungsjagd bekommt sie Unterstützung von dem Outlaw Samuel (Kit Harington). Beide kämpfen jedoch gegen eine Urgewalt, denn Reverend rollt wie ein höllisches Monster durch die Western-Stadt von Koolhovens Film.

Der in vier Kapitel unterteilte Brimstone entfesselt Bilder wie aus einem schockierenden Horror-Film, wenn gleich am Anfang ein Kind tot geboren, ein ganzer Stall voller Schafe getötet und einem Mann die aus seinem aufgeschlitzten Körper herausgezogenen Eingeweide wie eine Schlinge um den Hals gelegt werden.

Brimstone dürfte vielen zu weit gehen

Und das ist erst der Anfang des knüppelharten Western-Thrillers, der wie ein klassischer Exploitation-Film in eine stilvolle Arthouse-Inszenierung verpackt wird. Zwischen Inzest, Missbrauch, Folter, Prostitution, diversen Morden und weiteren schwer zu beschreibenden Untaten geht es auch Kit Haringtons Charakter irgendwann heftig an den Kragen. Mehr spoilern wir aus dem zweieinhalbstündigen Brocken von einem Film aber nicht.

Unsere Empfehlung zu Brimstone ist also auch eine Warnung. Der unfassbarerweise nur mit einer FSK 16-Freigabe versehene Film dürfte vielen zu weit gehen – oder genau die Schocktherapie bieten, nach der ihr auf der Suche seid.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.