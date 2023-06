Sci-Fi-Genie Christopher Nolan bezeichnet seinen neuen Film als Horror, der Menschen schockt: "Sie sind am Boden zerstört"

In Oppenheimer beschäftigt sich Christopher Nolan mit der Erfindung der Atombombe. Das Epos soll so niederschmetternd sein, dass der als Horror-Film bezeichnete Blockbuster das bisherige Publikum sprachlos hinterließ.

Nach dem fulminanten Sci-Fi-Kracher Tenet kommt Christopher Nolan mit seinem nächsten Film wieder deutlich stärker in der Realität an. Der rund 3-stündige Oppenheimer soll ein Mix aus Drama und Biopic sein, in dem sich der Regisseur der Entstehung der Atombombe durch den Physiker und Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer widmet.

Jetzt hat Nolan in einem aktuellen Interview neue Infos zu dem Film verraten, der das bisherige Publikum wohl als Horror-Erfahrung schockt.

Neues Nolan-Epos soll extrem emotionale Reaktionen auslösen

Im Gespräch mit WIRED hat Nolan neue Infos zu bisherigen Reaktionen auf Oppenheimer verraten, die sehr extrem ausfielen:

Manche Leute verlassen den Film und sind völlig am Boden zerstört. Sie sind sprachlos. Ich meine, es gibt ein Element der Angst, das in der Geschichte und im Hintergrund vorhanden ist. Aber die Liebe zu den Charakteren, die Liebe zu den Beziehungen ist so stark wie nie zuvor.

Nolan sprach auch darüber, dass ein anderer Regisseur vor kurzem über Oppenheimer als Horror-Film sprach, was der Regisseur bestätigt:

Es ist eine intensive Erfahrung, weil es eine intensive Geschichte ist. Ich habe es kürzlich einem Filmemacher gezeigt, der sagte, es sei eine Art Horror-Film. Ich bin nicht anderer Meinung.

Wann läuft Oppenheimer im Kino?

In der Handlung des neuen Nolan-Films steht dasim Vordergrund, eine Massenvernichtungswaffe zu erschaffen. Wie vom Regisseur gewohnt wird Oppenheimer nicht als trockene Geschichtsstunde daherkommen, sondern wie ein atemberaubendes Thriller-Epos inszeniert.

Christopher Nolans neuer Film läuft ab dem 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

