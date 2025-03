Heute im TV: Unglaublich spannender Denzel Washington-Thriller, der auf engstem Raum ins Schwitzen bringt

Wenn sich Denzel Washington und Gene Hackman ein Schauspielduell vor der Kamera liefern, ist das Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Den Beweis dafür gibt es heute im TV.

Jagd auf Roter Oktober, Duell im Atlantik und natürlich Das Boot: Das Genre des U-Boot-Thrillers hat einige starke Werke zu bieten. Im selben Atemzug wie die drei erwähnten Beispiele muss aber definitiv auch Crimson Tide – In tiefster Gefahr aus dem Jahr 1995 genannt werden.

Der Film von Tony Scott (Der Staatsfeind Nr. 1) gehört nicht nur zu den besten Arbeiten des Regisseurs, sondern lässt auch dessen Lieblingsschauspieler Denzel Washington sowie den kürzlich verstorbenen Gene Hackman zu absoluter Höchstform auflaufen.

Wer die beiden Oscarpreisträger Seite an Seite erleben möchte, sollte heute Abend den Sender Nitro im TV einschalten.

Thriller-TV-Tipp mit Denzel Washington: Darum geht es in Crimson Tide

Das amerikanische Atom-U-Boot USS Alabama befindet sich gerade im Nordpazifik, als der oberste Befehl eingeht, einen von russischen Rebellen eingenommenen Atomwaffenstützpunkt mit einem Präventivschlag anzugreifen. Während der Raketenabschuss von der Besatzung vorbereitet wird, erreicht eine zweite chiffrierte Nachricht das U-Boot, die aber aufgrund des kaputten Funksystems nur unvollständig empfangen werden kann.

Der hartgesottene und konservative Kommandant Captain Frank Ramsey (Hackman) will den Angriff weiterhin durchführen, bekommt dabei aber heftigen Gegenwind seines besonnenen Ersten Offiziers Ron Hunter (Washington). Dieser möchte zunächst den Rest der Eilmeldung entschlüsseln, bevor er einen Atomkrieg riskiert.

Zwischen den beiden entschlossenen Männern entsteht ein intensives Psychoduell, das unweigerlich auf eine Eskalation zusteuert. Wer von ihnen kann die restliche Crew auf seine Seite ziehen und am Ende die Oberhand behalten?

Crimson Tide bietet schauspielerische Extraklasse auf engstem Raum

30 Jahre hat Crimson Tide mittlerweile auf dem Buckel, ist heute aber (leider) geradezu aktueller denn je. Mit Blick auf die derzeitige weltpolitische Lage kann einem bei einigen Szenen des Films durchaus ein beunruhigender Schauer über den Rücken laufen.

Unterstrichen wird dieser Effekt durch so markante Dialogzeilen wie: "Meiner bescheidenen Meinung nach, ist im Nuklearzeitalter der wahre Feind der Krieg selbst." Oder: "Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten, wir praktizieren sie nicht."

Von der nervenaufreibenden Thematik abgesehen, überzeugt der U-Boot-Thriller aber natürlich auch sonst mit spannungsgeladenen Momenten, die vor allem durch das brillante Zusammenspiel von Denzel Washington und Gene Hackman entstehen. In Crimson Tide standen sie das zweite Mal nach dem 1986er-Drama Power – Weg zur Macht gemeinsam vor der Kamera und trieben sich gegenseitig zu schauspielerischen Höchstleistungen an.

Flankiert werden die beiden von einigen anderen namhaften Stars wie Viggo Mortensen, James Gandolfini und Steve Zahn, die hier noch am Anfang ihrer Karriere standen. Abgerundet wird der für drei Oscars nominierte Thriller von der pathetisch-mitreißenden Musik von Hans Zimmer (Inception) und Tony Scotts stilvoller Regie, die die Atmosphäre der ständigen Bedrohung an Bord perfekt einfängt.

Wann läuft Crimson Tide mit Denzel Washington im TV?

Nitro zeigt Crimson Tide heute Abend am 17. März um 20.15 Uhr und sendet am 18. März um 22.15 Uhr die Wiederholung des U-Boot-Thrillers. Alternativ könnt ihr den Film in der Streaming-Flatrate von Disney+ sehen sowie bei diversen anderen Streaming-Anbietern kaufen oder leihen.