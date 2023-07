Heute im TV: Unterschätzer Steven Spielberg-Film, der zu einer geheimen Meisterwerk-Trilogie gehört

Steven Spielberg hat viele Filme gedreht, die allgemein als Klassiker anerkannt sind. Doch was ist mit dem Rest? Heute könnt ihr eines seiner unterschätztesten Werke im Fernsehen schauen.

Bei dem Namen Steven Spielberg denken die meisten vermutlich an Filme wie Der weiße Hai, Jäger des verlorenen Schatzes und Jurassic Park. Seit den 1970er Jahren ist er im Kino unterwegs und dreht einen großen Blockbuster nach dem anderen. Dennoch haben es nicht alle seiner Filme zu unsterblichen Klassikern geschafft.

Einer dieser Filme ist Terminal, der oft als Fingerübung belächelt wird. Wenn es um die großen Spielberg-Werke geht, taucht die tragische RomCom mit Tom Hanks und Catherine Zeta-Jones in den Hauptrollen allerdings selten auf. Tatsächlich versteckt sich hier aber ein ganz besonderer Film, gerade im Kontext von Spielbergs Schaffen.

In Terminal strandet Tom Hanks an einem Flughafen und verliebt sich in Catherine Zeta-Jones

Die Geschichte von Terminal dreht sich um einen Mann namens Viktor Navorski (Tom Hanks), der aus dem fiktiven osteuropäischen Land Krakosien stammt und auf dem New Yorker Flughafen JFK strandet. Der Grund dafür: Sein Pass ist ungültig, da die USA sein von Bürgerkriegen geplagtes Heimatland diplomatisch nicht mehr anerkennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Terminal schauen:

Terminal - Trailer (Deutsch)

Viktor kann weder in die USA einreisen noch einen Rückflug buchen. Er sitzt am Flughafen fest – und macht sich diesen nach und nach zu einem alternativen zu Hause. Die ganze Welt in einem Gebäude: Viktor verliebt sich sogar! Doch die Flugbegleiterin Amelia Warren (Catherine Zeta-Jones) erwidert seine Gefühle anfangs gar nicht.

Terminal kommt mit einer leichtfüßigen Inszenierung daher, findet in Viktors Tragik viele komische Elemente und fühlt sich über weite Strecken wie eine der unzähligen RomComs an, die in den 1990er und 2000er Jahren ins Kino kamen. Nicht zuletzt ist mit Hanks einer der größten Stars des Genres (Schlaflos in Seattle, e-m@il für Dich) dabei.



Terminal bildet zusammen mit Krieg der Welten und München eine heimliche Spielberg-Trilogie

Unter der Oberfläche versteckt sich aber deutlich mehr: Terminal ist Teil einer Reihe von Filmen, in denen Spielberg die Ereignisse des 11. Septembers 2001 reflektiert. Wo Krieg der Welten und München die Terroranschläge in Schreckensbildern verarbeiten, verblüfft Terminal durch seinen vermeintlich unbeschwerten Feel-Good-Ansatz.

Zwar handelt es sich hierbei um keine offiziell so von Spielberg ausgewiesene Trilogie. Wenn man sich Terminal, Krieg der Welten und München zusammen anschaut, sind jedoch viele thematische Bezüge und Parallelen zu entdecken, die alle drei Filme um eine zusätzliche Ebene erweitern, die weit über ihre Genre-Rahmung hinausgeht.

Besonders faszinierend ist, wie Spielberg in Terminal den Flughafen als einen Ort in Szene setzt, der nicht von Angst und Sicherheitskontrollen bestimmt ist. Obwohl Viktor zu Beginn Identität und Existenz streitig gemacht wird, entsteht an diesem Nicht-Ort eine Heimat. Für einen Mainstream-Film aus dem Jahr 2004 ist das definitiv bemerkenswert.

Wann läuft Steven Spielbergs Terminal im TV?

Terminal kommt heute Abend, am 16. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die TV-Version geht 117 Minuten ohne Abspann. Mit Werbeunterbrechung läuft der Film bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag, dem 17. Juli 2023, um 22:50 Uhr.

