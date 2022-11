Heute im TV: Unterschätztes Sci-Fi-Epos mit 28 zusätzlichen Minuten, die im Kino komplett fehlten

James Cameron hat viele große Science-Fiction-Filme gedreht, von Terminator über Aliens bis hin zu Avatar. Einer wird dabei jedoch oft vergessen: Das Unterwasserabenteuer Abyss – Abgrund des Todes.

Ende des Jahres kehrt James Cameron mit Avatar 2: The Way of Water auf die große Leinwand zurück. Seit über einer Dekade warten wir auf die Fortführung seines jüngsten Science-Fiction-Films. Wenn wir uns in seiner Filmographie umschauen, lassen sich noch viele weitere spannende Beiträge aus dem Genre finden.

Cameron hat das Terminator-Franchise geschaffen und mit Aliens eine der besten Fortsetzungen überhaupt gedreht. Da es diesen Filmen jedoch nicht an Aufmerksamkeit mangelt, wollen wir euren Blick auf weniger bekannten Abyss – Abgrund des Todes lenken, der heute Abend in einer verlängerten Fassung im Fernsehen läuft.

Heute im TV: Abyss – Abgrund des Todes läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 01:05 Uhr. Streaming-Alternativen stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Große Sci-Fi-Empfehlung: Abyss von James Cameron

Die Handlung von Abyss – Abgrund des Todes spielt sich zu großen Teilen unter der Wasseroberfläche ab. Alles beginnt mit einem mysteriösen Ereignis: Das amerikanische Atom-U-Boot USS Montana kollidiert mit einem unbekannten Objekt und sinkt auf den Meeresgrund. Ein Spezialteam soll zur Rettung eilen, bevor der Feind eintrifft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Abyss schauen:

The Abyss - Trailer (English)

Die Ingenieurin Linsdey Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) ist ein Teil des von Lieutenant Hiram Coffey (Michael Biehn) angeführten Spezialteams. Kaum gelangt dieses zur unterseeischen Operationsbasis für die Mission, kommt es jedoch zu Anspannungen, ganz zu schweigen von der Präsenz eines leuchtenden Wesens.



Sci-Fi-Epos: Von Abyss existieren zwei Filmfassungen

Abyss beeindruckt mit seinen. Cameron hat keine Kosten und Mühen geschaut, um große Teile der Geschichte in riesigen Wassertanks zu drehen. Der gesamte Film fühlt sich wie ein Tauchgang an, bei dem man sich irgendwann selbst in den unendlichen Tiefen des Meeres verliert.

Wie lange dieser Tauchgang andauert, ist von der Version des Films abhängig, die ihr schaut. Von Abyss existieren zwei verschiedene Fassungen. Im Kino war der Film mit einer Länge von 140 Minuten zu sehen. Die später veröffentlichte Special Edition, die heute Abend auch bei Tele 5 kommt, ist 28 Minuten länger.

Der größte Unterschied ist die Ergänzung einer aufwendigen Sequenz mit einer Flutwelle. Als Abyss 1989 ins Kino kam, fehlte diese, da das Effektstudio ILM nicht in der Lage war, die Welle Camerons Vorstellungen entsprechend umzusetzen. Das haben erst die bahnbrechenden CGI-Effekte von Terminator 2 – Tag der Abrechnung ermöglicht.

