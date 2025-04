Heute im TV: Viel zu unbekannter Fantasy-Horror mit Harry Potter-Star Daniel Radcliffe

Tele 5 zeigt Daniel Radcliffe in einer seiner skurrilsten Rollen. In der Mischung aus Fantasy-Horror und schwarzer Komödie muss er ein Verbrechen aufklären, ohne selbst zum Dämon zu werden.

Während Emma Watson nach dem Harry Potter-Ende in einigen sehr erfolgreichen Hollywood-Produktionen mitwirkte, machte Daniel Radcliffe mit einer eher interessanten Rollenauswahl auf sich aufmerksam. Dazu gehört auch der komödiantische Fantasy-Horror Horns, der heute im TV läuft.

Horror-Komödie Horns mit Daniel Radcliffe im TV: Darum geht's

Der wohlhabende Ignatius Perrish (Radcliffe) wird beschuldigt, seine große Liebe Merrin (Juno Temple) brutal ermordet zu haben. Obwohl man ihm die Tat nicht nachweisen kann, wird er fortan von der Kleinstadt geächtet. Doch eines Morgens erwacht er mit mysteriösen Hörnern auf dem Kopf, die ihm eine unheimliche Macht verleihen: Menschen in seiner Nähe offenbaren ihm plötzlich ihre dunkelsten Geheimnisse.

Mit dieser neuen Fähigkeit beginnt Ignatius, nach dem wahren Mörder seiner Freundin zu suchen. Doch während er tiefer in die düstere Vergangenheit der Stadt eintaucht, verändert er sich selbst – äußerlich wie innerlich.

Horns überzeugt mit origineller Story

Nach Die Frau in Schwarz übernahm Radcliffe 2013 eine weitere düstere Rolle, jedoch konnte Horns die Kritiker:innen und Fans nicht ganz so überzeugen. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film Wertungen von 41 bzw. 49 Prozent. Unserer Community gefällt der Film hingegen deutlich besser. Hier vergeben über 2.000 Nutzer:innen eine Durchschnittsbewertung von 6,6 von 10 Punkten an Horns. Außerdem landet er auf Platz 12 der besten Fantasyfilme aus Kanada.

Unsere Community lobt die originelle Handlung der Roman-Adaption, Radcliffes Leistung und den gelungenen Genre-Mix, der einen schnell in den Bann ziehe. Auch wenn gegen Ende die Story abflacht, so werdet ihr dennoch in 120 Minuten bestens unterhalten. Wer Wert auf eine unkonventionelle Geschichte legt, der sollte einschalten, denn auch wenn der Film Schwächen aufweist, hat er doch mehr Aufmerksamkeit verdient.

Wer vom Grusel nicht genug kriegen kann, der kann sich auf die zweite Staffel The Last of Us freuen, die am 14. April endlich online geht. Für die Ungeduldigen, gibt es Möglichkeiten, um die Story-Fortsetzung schon jetzt zu erleben.

Wann läuft Horns mit Harry Potter-Star Radcliffe im TV?

Tele 5 zeigt das Fantasy-Spektakel am heutigen Dienstag, den 01. April 2025 um 20:15 Uhr. In der Nacht auf den 02. April zeigt der Sender die Wiederholung um 00:50 Uhr. Wer Horns im TV verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

