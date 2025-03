In 2 Wochen startet The Last of Us Staffel 2: So könnt ihr die Story der Fortsetzung jetzt schon erleben

Nur noch wenige Tage trennen uns vom Start der 2. Staffel The Last of Us auf HBO und Sky. Wer das Warten aber nicht mehr aushält, hat schon jetzt zwei Optionen, die Story zu erleben.

Die 2. Staffel von The Last of Us kommt am 14. April 2025 zu Sky und WOW. Es wird auch Zeit, denn die Debüt-Season ging schon 2023 über die Bühne und die Frage, wie es wohl weitergehen wird, bringt viele um den Schlaf. Wer jetzt schon wissen will, wie es (aller Wahrscheinlichkeit nach im Großen und Ganzen) in der Serie weitergeht, hat schon jetzt zwei Möglichkeiten, es herauszufinden.

The Last of Us Staffel 2: So erfahrt ihr vor dem Start, wie es in der Handlung weitergeht

Wenn wir Survival-Dad Joel (Pedro Pascal) und die immune Ellie (Bella Ramsey) wiedersehen, werden innerhalb der Serie fünf Jahre vergangen sein. Die beiden leben nun in der Jackson-Kommune bei Tommy und Maria, wo ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird, sobald die turbulente Vergangenheit das Duo einholt. Die Lüge, die Joel seiner Ersatztochter Ellie über den Aufenthalt bei den Fireflies erzählt hat, kann nicht ewig standhalten. Und auch andere wissen, was Joel angerichtet hat ...

Möglichkeit 1: Das Videospiel

Staffel 2 der HBO-Serie basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II *, welches die Vorlage für die kommenden Seasons liefern wird. Wer also erleben möchte, wie es in der Pilz-Zombie-Endzeit weitergeht, braucht eine PlayStation 4 oder 5 beziehungsweise einen PC für die Remastered-Version des Games.



Möglichkeit 2: Walkthroughs

Falls ihr selbst überhaupt keinen Bock auf Zocken und Überlebenskampf hat, könnt ihr euch auch ganz entspannt zurücklehnen und anderen den Stress überlassen. Schließlich existieren online zahlreiche Walkthroughs von The Last of Us Part II – wie etwa dieser hier, der das Spiel in 16,5 Stunden wie einen Videospielfilm durchzieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wird sich The Last of Us Staffel 2 von The Last of us Part II unterscheiden?

Wie bereits in Staffel 1 wird es einige Unterschiede zur Game-Vorlage geben, die der Showrunner gemeinsam mit Spiele-Erfinder Neil Druckmann ausgearbeitet hat. Schon im letzten Trailer zu Staffel 2 konnten wir sehen, dass die Sporen aus dem Spiel endlich ihren Einstand feiern werden.

Showrunner Craig Mazin bereitete Fans in einem Screen Rant-Interview zum SXSW-Festival 2025 darauf vor, dass man wieder einige Abweichungen erwarten sollte: "Wir werden nicht immer die Sachen tun, von denen ihr denkt, dass wir sie machen. Manchmal machen wir die Sachen, von denen ihr annahmt, dass wir sie machen, auf andere Weise oder zu anderer Zeit. Alles, was ich sagen kann, ist: Wenn ihr uns vertraut, werdet ihr am Ende der Staffel happy sein."

Aktuell redet man bei HBO von vier Staffeln für The Last of Us, was bedeutet, dass es vermutlich drei Seasons brauchen wird, um die Story aus dem zweiten Videospiel von Naughty Dog umzusetzen. Wer das Game zockt oder ein Playthrough ansieht, kann also jetzt schon mehrere Jahre in die Zukunft der Serie spicken.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.