Heute im TV: Weit unterschätzter Mystery-Thriller, der in den letzten Minuten seine ganze Handlung auf den Kopf stellt

Wenn ihr heute Abend einen richtig spannenden Mystery-Thriller schauen wollt, dann solltet ihr unbedingt bei Sixx einschalten. Da kommt ein unterschätzter Vertreter des Genres.

M. Night Shyamalan ist vor allem für seine Twists bekannt. Nicht selten passiert es, dass am Ende seiner Filme alles, was wir zu wissen glaubten, komplett auf den Kopf gestellt wird. The Sixth Sense hat mit seiner unerwarteten Wendung Filmgeschichte geschrieben. Darüber hinaus finden sich in Shyamanals Schaffen viele weitere starke Filme.

Einer dieser Filme läuft heute Abend im Fernsehen: The Village – Das Dorf. Der Mystery-Thriller mit Bryce Dallas Howard und Joaquin Phoenix wird oft unter Wert verkauft, nicht zuletzt kam er in einer Zeit heraus, als das Publikum weniger Begeisterung für Shyamalans Filme aufbrachte. Es ist seine unterschätzteste Regiearbeit.

Spannender Mystery-Thriller: The Village gehört zu M. Night Shyamalans besten Filmen

Die Geschichte von The Village – Das Dorf entführt ins Jahr 1897 und ist in einer kleinen Gemeinde in Pennsylvania angesiedelt, wo die Menschen in Angst leben. Diese Angst hat einen bestimmten Grund: In den Wäldern lauern unheimliche Kreaturen. Niemand darf die Grenze überschreiten, sonst passiert etwas Schreckliches.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Village – Das Dorf schauen:

Der Rat des Dorfes achtet sehr darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Streng wacht er über die Gemeinschaft, was die Neugier nur größer macht: Was genau verbirgt sich in den Wäldern? Was hat es mit den Kreaturen auf sich? Werden wir sie jemals zu Gesicht bekommen? M. Night Shyamalan spielt geschickt mit Erwartungen.

The Village – Das Dorf läuft auf einen richtig starken Twist heraus, der vor allem deswegen so gut funktioniert, weil Shyamalan uns davor die Welt des Films begreifbar macht. Das Dorf, die Regeln und die Einwohnenden: Durch vielen präzisen Beobachtungen lernen wir die Figuren kennen und erfahren, was für sie auf dem Spiel steht.

