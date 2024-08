Heute kommt ein 4-stündiger Action-Marathon im TV, der mit einer völlig überdrehten James Bond-Alternative punktet

James Bond ist euch zu langweilig und bodenständig? Dann haben wir hier genau die richtigen Film-Empfehlungen und zwei echte Action-Bretter im TV für euch.

Heute kommen in erster Linie Action- und Vin Diesel-Fans auf ihre Kosten. Aber auch all diejenigen, die James Bond mögen, können einen Blick wagen: xXx - Triple X funktioniert im Grunde genau wie die 007-Streifen, legt aber in jeder Hinsicht mindestens nochmal zwei Schippen drauf. Apropos: Extreme Rage kommt auch noch im TV. Was will man mehr?



Darum geht's in xXx - Triple X, der noch actionlastigeren James Bond-Alternative mit Vin Diesel

Xander Cage aka xXx ist ein schlimmer Finger und liebt die Gefahr. Seine draufgängerische Art als Extremsportler und Adrenalinjunkie ohne Angst vor dem Gesetz bringt ihn ins Visier des Geheimdienstes. Für den soll er sich dann auch direkt an eine Terror-Organisation namens Anarchie 99 ranschmeißen, um nicht weniger als die Welt zu retten. Zum Glück wird er mit allerlei absurden Gadgets ausgestattet, mit denen er es so richtig krachen lassen kann.

Columbia Tri-Star xXx - Triple X kommt im TV.

Das passiert in Extreme Rage, dem zweiten Film des Action- und Vin Diesel-Marathons

Extreme Rage erzählt die Geschichte des DEA-Agenten Sean Vetter (Vin Diesel), dessen Frau brutal von den Handlangern eines Drogen-Kartells ermordet wird. Daraufhin bläst der Witwer zum Gegenangriff und scheut auf seinem Rachefeldzug selbst auch nicht mehr vor brutalster Gewalt zurück. Immerhin steht ihm noch sein Kollege zur Seite.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

A Man Apart (Theatrical Trailer, English, 2003)

xXx ist der perfekte Ersatz für alle, denen James Bond zu lahm und realistisch ist

Während wir es bei Extreme Rage vor allem mit einem überraschend ernsten wie harten Rache-Drama zu tun bekommen, bleibt in Triple X eigentlich kein Auge trocken. Der Film nimmt sich selbst nicht ernst und liefert bombastische Action ab, die ihresgleichen sucht. Vin Diesel springt, fliegt, gleitet und rast mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln durch die abwegigsten Kulissen.

Dabei fliegt ihm quasi permanent alles um die Ohren und es kommen die aberwitzigsten Gadgets und Hilfsmittel zum Einsatz. Das Ganze fühlt sich so an, als hätte man bei einem James Bond-Film einfach alle vorhandenen Regler auf Anschlag gedreht. Mit dem Ergebnis, dass wir am Ende einen der unterhaltsamsten und spektakulärsten Action-Filme der 2000er herausbekommen.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Extreme Rage und xXx - Triple X?

Am heutigen Montag um 20:15 Uhr auf kabel eins. Den Anfang macht xXx - Triple X und ab 22:40 Uhr läuft dann im Anschluss Extreme Rage. Das Ganze dauert mit Werbung bis um 1:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es auch, und zwar in derselben Nacht direkt danach: Ab 1 Uhr kommt nochmal xXx und ab 3 Uhr dann wieder Extreme Rage.

Unabhängig vom linearen Fernsehprogramm lassen sich die beiden Action-Filme aber natürlich auch streamen. xXx gibt es beispielsweise bei WOW im Streaming-Abo, ansonsten aber natürlich auch bei den üblichen VoD-Plattformen wie Amazon oder Maxdome.

