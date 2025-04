Heute kommt einer der besten Action-Thriller von einem echten Meisterregisseur im TV – man kann ihn immer wieder schauen

Heute läuft ein echtes Action-Highlight von Regie-Legende Michael Mann im TV. Aber ausnahmsweise geht es dieses Mal nicht um Heat.

Wer den Namen Michael Mann hört, denkt wahrscheinlich direkt an Heat. Der Regisseur hat aber noch andere, ähnlich beeindruckende Filme gedreht. Einer davon heißt Collateral und muss sich auch vor echten Klassikern nicht verstecken. Ihr könnt euch den mitreißenden Action-Thriller heute im TV ansehen.

Darum geht's im Action-Thriller Collateral mit Tom Cruise und Jamie Foxx

Zwei Männer, eine Nacht und ein Auto: Der Taxifahrer Max (Jamie Foxx) will eigentlich einen Limousinen-Service gründen, fährt aber seit einer kleinen Ewigkeit einfach nur Taxi. In einer schicksalhaften Nacht steigt der Auftragskiller Vincent (Tom Cruise) zu ihm ins Auto und heuert den Fahrer und sein Taxi für die ganze Nacht an.

Nachdem direkt beim ersten Halt ein Toter auf das Dach des Autos stürzt, wird Max klar, was Vincent treibt. Daraufhin entwickelt sich ein intensives Katz- und Maus-Spiel zwischen den beiden. Max versucht, Vincents Mordserie zu stoppen und zwischendurch unterhalten sich die beiden ungleichen Männer über Gott und die Welt.

Collateral strotzt nur so vor Atmosphäre, Style und Glaubwürdigkeit

Michael Mann hat Collateral bis in die kleinsten Nebenrollen mit absolut hochkarätigen Schauspieler:innen besetzt, aber natürlich stehen hier Jamie Foxx als verzweifelter Taxifahrer und Tom Cruise als überraschend skrupelloser Bösewicht im Mittelpunkt. Die Beziehung und Unterhaltungen zwischen den beiden sind nicht weniger als meisterhaft in Szene gesetzt.

Was zunächst als relativ ruhiger Thriller mit unter der Oberfläche brodelnder Spannung und fiesen Machtspielchen beginnt (und eine einzigartig atmosphärische Nacht in L.A. zeigt), nimmt immer mehr Fahrt auf. Gegen Ende kommt dann die Action voll zum Tragen und das Ganze eskaliert komplett. Ihr habt es hier mit einem echten Ausnahme-Film zu tun.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Collateral?

Am heutigen Mittwoch, den 30. April könnt ihr euch die Walpurgisnacht mit Collateral ab 22:30 Uhr bei kabel eins versüßen. Der Film dauert bis um 0:45 Uhr und um 2:45 Uhr kommt nochmal die Wiederholung.

Der Michael Mann-Thriller lässt sich aber auch online streamen – beispielsweise mit einem WOW-Abo, bei MagentaTV oder Amazon.

