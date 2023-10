Heute läuft der letzte Tatort mit Heike Makatsch: Der Grund ist verständlich, aber trotzdem ärgerlich

Heute Abend läuft Ellen Berlingers letzte Tatort-Folge in der ARD. Der Abschied von Heike Makatsch erfolgte nicht freiwillig. Wieso endet die Reihe aus Freiburg und Mainz?

Seit 2016 ermittelt Heike Makatsch als Tatort-Kommissarin Ellen Berlinger in Mainz und Freiburg. Auf insgesamt sechs Fälle bringt sie in sechseinhalb Jahren. Heute läuft Ellen Berlingers letzter Tatort in der ARD. Erfahrt, warum nach Tatort: Aus dem Dunkel Schluss ist.

Worum geht es in Heike Makatschs letztem Tatort?

Ellen Berlinger untersucht den vermeintlichen Selbstmord einer Frau, Amira Hassan, die von einem anonymen Stalker verfolgt wurde. Berlinger glaubt, dass Hassan in den Tod getrieben wurde. Sie vertritt ihre Theorie gegen den Widerstand von Kollegen und Vorgesetzten. Als eine weitere Frau, Julia Ritter (Susanne Wuest), Opfer des gleichen Stalkers wird, bestätigt sich ihr Verdacht.

SWR / Peter Porst Tatort: Aus dem Dunkel

Berlinger und ihre Kollegen versuchen, Ritter zu schützen und den Verfolger zu entlarven. Doch Hinweise deuten darauf hin, dass der Täter möglicherweise in der Polizei selbst zu finden ist. Die Ermittlungen decken ein Netz aus Intrigen auf.

Letzter Tatort mit Berlinger: Warum hört Heike Makatsch auf?

Der Grund für das Aus von Heike Makatschs Kommissarin Berlinger ist so simpel wie enttäuschend: Die Reihe fällt Sparmaßnahmen im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Opfer. "Die Inflation führt auch bei unseren fiktionalen Produktionen zu spürbaren Kostensteigerungen, die wir ohne Einschnitte im Angebot leider nicht mehr auffangen können", sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler zu den Gründen. Der Tatort verliert damit eine der renommiertesten Schauspielerinnen des Landes. Makatsch gehörte aufgrund ihrer Prominenz wohl zu den teureren Ermittlerinnen der Tatort-Reihe.

Gibt es schon eine Nachfolgerin für Berlinger?

Der SWR will sich "künftig auf seine drei anderen Tatort-Reihen in Ludwigshafen, Stuttgart und im Schwarzwald mit unverändert jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr" konzentrieren, heißt es. Demnach wird es keinen Ersatz und keine Nachfolge für Kommissarin Berlinger und Heike Makatsch geben.

Mehr zum Thema:

Sendetermine für den Tatort mit Berlinger: Wiederholungen und Mediathek

Tatort: Aus dem Dunkel ist zu seiner TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Sender strahlt den Krimi erstmals am Sonntag, dem 8. Oktober um 20.25 Uhr im TV aus. Wiederholt wird der Krimi am 8. Oktober um 21.45 Uhr bei ONE. Eine weitere Wiederholung gibt es am 10. Oktober um 0.45 Uhr in der ARD.