Heute läuft ein unfassbar guter deutscher Thriller im TV: Er ist spannend bis zum Ende und basiert auf wahren Begebenheiten

Michael Herbig hat zwei der erfolgreichsten Filme der deutschen Geschichte inszeniert: Der Schuh des Manitu und Traumschiff Surprise. Die beiden Komödien basieren auf Sketschen seiner Show Bullyparade. Mit Ballon löste sich Herbig im Jahr 2018 von dieser Art Film: Er legte einen handfesten Thriller vor, der eine wahre Fluchtgeschichte aus der DDR packend erzählt. Heute am Tag der Deutschen Einheit könnt ihr Ballon im TV sehen.

Worum geht's in Ballon und was macht den Film so gut?

Ballon spielt im Jahr 1979: Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich zwei Familien aus der DDR: die Strelzyks und die Wetzels. Gemeinsam planen sie, mit einem selbstgebauten Heißluftballon die innerdeutsche Grenze zu überqueren. Je näher der Tag der Flucht rückt, desto nervöser werden die einzelnen Mitglieder der zwei Familien.

Herbig nutzt für seine Herangehensweise die Struktur eines Heist-Films: Die Familien planen ihre Flucht wie einen Bankraub. Der Bau des improvisierten Ballons ist die erste Stufe, die Durchführung der Flucht die zweite. Immer wieder macht ihnen etwa das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Daraus ergibt sich eine zerreißende Spannung, die sich erst ganz am Schluss auflöst.

Was sind die wahren Hintergründe von Ballon?

Die Flucht der Familien Strelzyk und Wetzel mit einem selbstgebauten Heißluftballon gilt als einer der spektakulärsten Fluchtversuche aus der damaligen DDR. Er trug sich am 16. September 1979 zu. Wie der Spiegel berichtete, kehrten Doris und Peter Strelzyk nach der Wende in ihr altes Haus in der Heimat zurück. Die Geschichte wurde übrigens bereits 1982 in Mit dem Wind nach Westen verfilmt. Herbig kämpfte lange um die Rechte, um seine eigene Version zu erschaffen.

Tag der Deutschen Einheit: Wann und wo läuft Ballon im TV?

Die ARD zeigt Ballon am Dienstag um 20.15 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Mittwoch um 1.45 Uhr. Anschließend wird der Film in der Mediathek der ARD verfügbar sein.

