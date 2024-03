Heute läuft der Western eines Meister-Regisseurs im TV: Clint Eastwood brettert mit dem Zug mitten durch einen Saloon

Es kommt nicht alle Tage vor, dass man sich in einem Western ansehen kann, wie Clint Eastwood mit dem Zug durch einen Saloon fährt. Heute im TV geht das aber.

Clint Eastwood spielt Joe Kidd im Western Sinola aus dem Jahr 1972 und genau dieser Streifen kommt heute im TV. Das allein sollte eigentlich schon Grund genug für eine Empfehlung sein, aber da geht noch mehr: Sinola stammt von einem echten Meisterregisseur und der Drehbuchautor ist auch nicht von schlechten Eltern.

Heute im TV: Darum geht's in dem Eastwood-Western Sinola

Die Story von Sinola dreht sich in erster Linie um die Landansprüche einiger mexikanischer Kleinbauern. Weil die Bauern gegen Großgrundbesitzer und den Eisenbahnbau rebellieren, wird auf ihren Anführer Chama ein Kopfgeld ausgesetzt. Das zieht die unangenehmsten Zeitgenossen des wilden Westens an, allen voran Frank Harlan (Robert Duvall), der eine ganze Truppe Kopfgeldjäger um sich schart.

Mittendrin steckt der Viehzüchter Joe Kidd (Clint Eastwood), der allerdings wegen Wilderei im Kittchen sitzt. Zunächst schließt er sich den Kopfgeldjägern an, nur um später erschüttert von deren Boshaftigkeit die Seiten zu wechseln. Es kommt zur wilden Jagd mit haufenweise Schießereien in den wunderschönen Bergen und einem Showdown, bei dem es mit einer Lok unter Volldampf quer durch einen Saloon geht.

Arthaus Clint Eastwood schießt in Sinola von John Sturges auch mit verhältnismäßig modernen Waffen.

Sinola hat nicht nur Clint Eastwood und Robert Duvall, sondern kommt auch von John Sturges

Sinola lebt in erster Linie von der großartigen Kulisse der High Sierras und natürlich von den beiden Western-Superstars Robert Duvall sowie Clint Eastwood. Insbesondere letzterer glänzt mit übertriebener Coolness und überraschend viel Humor. Aber hier war noch mehr Prominenz am Werk. Das Drehbuch stammt von Elmore Leonard, dem wir unter anderem die Vorlagen zu Todeszug nach Yuma, Schnappt Shorty, Jackie Brown und Out of Sight verdanken.

Und dann wäre da noch Regisseur John Sturges. Der hat mit Die glorreichen Sieben nicht nur einen der einflussreichsten Western überhaupt gedreht, sondern zeichnet auch noch für andere Meisterwerke wie Gesprengte Ketten aka The Great Escape oder Stadt in Angst (im Original Bad Day at Black Rock) verantwortlich. Sagen wir es so: Der Mann ist vom Fach und versteht sein Handwerk.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Sinola?

Der Western läuft gleich zweimal in den nächsten Tagen auf Arte. Einmal heute, am 17. März 2024 um 20:15 Uhr zur Primetime und dann nochmal als Wiederholung am Freitag, dem 22. März 2024 um 14:15 Uhr.

Solltet ihr zu beiden Terminen nicht können, wird es schwierig, den Film alternativ irgendwo zu streamen. Es sieht nämlich ganz danach aus, als würde Sinola aktuell bei keinem Streaming-Anbieter zur Verfügung stehen. Die einzige Ausweichmöglichkeit ist der Griff zu physischen Medien. Sinola gibt es auf Blu-ray und DVD.

