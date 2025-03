Heute läuft ein 3,5 Stunden Action-Marathon im TV: Beim zweiten Film ging einfach alles schief

Heute gibt es Vin Diesel-Action im Doppelpack. Während der eine Film eine gelungene Fortsetzung einer Reihe ist, ist der zweite Streifen als alleinstehender Sci-Fi-Kracher weniger erfolgreich.

Wenn Vin Diesel über den Bildschirm sprintet, ist klar: Hier gibt's Action satt! Heute stehen gleich zwei Filme auf dem TV-Programm, die Fans von waghalsigen Stunts und kernigen One-Linern begeistern dürften. Gerade der erste Film, den kabel zeigt, bietet mit xXx: Die Rückkehr des Xander Cage überdrehte Agenten-Action, die bestens unterhält. Beim zweiten Film Babylon A.D. ging allerdings so einiges schief.

Darum geht es in xXx: Die Rückkehr des Xander Cage und Babylon A.D., die heute im TV laufen

Adrenalinjunkie Xander Cage (Diesel) wird von seinen Feinden für tot gehalten, wodurch er sich im Verborgenen kampfbereit machen kann. Voller Kraft kehrt der Geheimagent zurück und bekommt es gleich mit einer ganzen Armee von Bösewichten zu tun, die hinter der mysteriösen Büchse der Pandora her sind. Doch Xander wäre nicht Xander, wenn er nicht selbst ein knallhartes Team aufstellen würde – nur um dabei in eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes zu geraten.

Babylon A.D. entführt uns in eine düstere Zukunft, in der Chaos und Gewalt den Alltag bestimmen. Der abgebrühte Söldner Toorop (Diesel) nimmt für Geld jeden Auftrag an. Sein neuester Job: Mafia-Boss Gorsky (Gérard Depardieu) beauftragt ihn, die geheimnisvolle Aurora (Mélanie Thierry) nach New York zu bringen – im Gegenzug winkt ihm ein Neuanfang in den USA. Doch der vermeintlich einfache Schmuggel entpuppt sich schnell als brandgefährliche Mission.

Vin Diesel im Doppelpack: Von gelungenem Action-Kracher zur Knaller-Katastrophe

Die ersten xXx-Filme sind gelungenes Genre-Entertainment, doch Teil 3 setzt noch einen drauf. Neben den völlig überdrehten Stunts sorgen zwei Martial-Arts-Ikonen für Highlights: Donnie Yen (John Wick 4) und Tony Jaa (Fast & Furious 7). Ihre Kampfkünste machen den Film zu einem echten Fest für Action-Fans! Von der bereits 2017 angekündigten Fortsetzung fehlt weiterhin jede Spur. Die Idee für Teil 4 stand zwar schon, doch ein Rechtsstreit ließ die Pläne vorerst scheitern.

Von vorne bis hinten gescheitert ist hingegen Babylon A.D.. Während unsere Community den Film mit 6 von 10 Punkten noch als "ganz gut" bewertet, fällt die Wertung auf Rotten Tomatoes deutlich gnadenloser aus. Hier erhält er gerade einmal 7 Prozent von den Kritiker:innen und 27 Prozent von den Fans. Doch das Fiasko kommt nicht von ungefähr, wie Regisseur Mathieu Kassovitz später erklärte, der sich öffentlich von dem Film distanziert und nicht mal an der Pressetour teilnahm.

20th Century Fox habe massive Änderungen vorgenommen, was den Regisseur zur Weißglut trieb. "Das Drehbuch wurde nicht respektiert. Es war eine schreckliche Erfahrung", klagte er später. Ursprünglich sollte Vincent Cassel die Hauptrolle übernehmen, doch mit Vin Diesel setzte das Studio auf einen Mainstream-Actionstar. Kassovitz’ düstere Vision schrumpfte zu einem generischen Sci-Fi-Streifen zusammen. Ob der wirklich so furchtbar ist, findet ihr am besten selbst heraus.

Wann laufen die Action-Kracher xXx: Die Rückkehr des Xander Cage und Babylon A.D. im TV?

Kabel eins läutet den Vin Diesel Marathon am heutigen Montag, den 3. März 2025 um 20:15 Uhr ein. Direkt im Anschluss folgt Babylon A.D. um 22:30 Uhr. Den Streifen wiederholt der Sender in der Nacht auf den 04. März um 02:30 Uhr. Die Triple X-Fortsetzung könnt ihr noch mal am 5. März um 22:55 Uhr sehen.

Wer die Filme im TV verpasst hat, kann den dritten Triple-X-Teil bei Netflix im Abo streamen. Alternativ stehen euch auch beide Filme bei Amazon Prime mit Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung.

