Heute läuft ein 4,5 Stunden Action-Marathon im TV: Ein Film hat ein Universum unter sich begraben

Am Donnerstag laufen zwei unterschiedliche Actionfilme im TV, die von einem Megastar angeführt werden. Der zweite Blockbuster war jedoch ein Debakel, nach dem ein Universum untergegangen ist.

Action-Fans dürfen sich am Donnerstagabend auf gleich zwei Blockbuster aus dem Genre freuen, die ziemlich unterschiedlich ausfallen. Verbunden werden sie von Megastar Tom Cruise, der in beiden Streifen die Hauptrolle spielt. Während der erste Film flotten Spaß für zwischendurch bietet, sollte der zweite ein beliebtes Fantasy-Abenteuer-Franchise neu beleben – mit fatalem Resultat.

Action-Marathon im TV: Knight and Day liefert kurzweilige Unterhaltung von Anfang bis Ende

Den Anfang des Action-Doppels macht Knight and Day von Regisseur James Mangold. Darin trifft Cameron Diaz als June Havens am Flughafen auf Roy Miller (Cruise), der sich als Geheimagent entpuppt und direkt mehrere Killer ausschaltet, die auf ihn angesetzt wurden. Die beiden begegnen sich in rasanten Situationen erneut und June muss herausfinden, wer sich wirklich hinter diesem Roy Miller verbirgt.

Knight and Day - Trailer (Deutsch)

Als Mix aus Action-Spektakel und unterhaltsamer Romanze liefert Knight and Day kurzweilige Unterhaltung, die vor allem vom Charisma der beiden Hollywood-Hochkaräter in den Hauptrollen lebt.



Action-Marathon im TV: Die Mumie hat als Flop ein großes Universum begraben

Nach Knight and Day folgt Die Mumie von 2017, der unter anderem den Film mit Brendan Fraser neu auflegt. Der Film von Regisseur Alex Kurtzman sollte für das Studio Universal das sogenannte Dark Universe aufbauen, das alte Monster-Ikonen wie die Mumie und Dr. Jekyll/Mr. Hyde in modernen Filmen zu einem neuen Cinematic Universe à la Marvel verknüpft.

Auch wenn Die Mumie von 2017 laut Box Office Mojo weltweit knapp 410 Millionen Dollar einspielen konnte, blieb das finanzielle Ergebnis weit hinter den Erwartungen an ein großes, neues Franchise zurück. In seiner Heimat war der Fantasy-Action-Blockbuster mit 80 Millionen Dollar Einspielergebnis zudem ein klarer Flop, was dem geplanten Dark Universe direkt den Todesstoß verpasste.

Die Mumie - Trailer (Deutsch) HD

Wann und wo läuft der Action-Marathon im TV?

Vox strahlt am 12. Juni 2025 um 20:15 Uhr zuerst Knight and Day aus. Im Anschluss folgt um 22:30 Uhr Die Mumie bis 00:40 Uhr. Den ersten Actionfilm könnt ihr alternativ zurzeit bei Netflix, Amazon Prime und Disney+ im Abo streamen. Die Mumie streamt gerade noch für kurze Zeit im Amazon Prime-Abo.