Heute läuft ein 4 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Es kommen 2 der größten Meisterwerke überhaupt

Wer auch nur das kleinste Fünkchen Interesse an Sci-Fi in sich trägt, kommt heute im TV voll auf seine oder ihre Kosten. Zwei Meilensteine laufen im Fernsehen.

Heute treffen Sci-Fi, Action und Horror aufeinander, dass es eine wahre Freude ist: Ihr habt die seltene Gelegenheit, gleich zwei der besten Filme aller Zeiten hintereinander weg im TV anzuschauen. Die Rede ist natürlich von den Mega-Klassikern und Meisterwerken Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Predator.

Heute im TV: Darum geht's in Alien, dem Sci-Fi-Klassiker schlechthin

Ein Notruf bewegt die Besatzung der Nostromo dazu, einen Zwischenstopp auf dem Mond LV-426 einzulegen. Mit grauenhaften Folgen: Ein Mitglied wird von einem Parasiten infiziert, den er mit an Bord des Raumschiffs bringt. Dort bricht sich das Unheil Bahn und die Menschen an Bord sehen sich plötzlich dem wohl bösartigsten und gefährlichsten Organismus des Universums ausgesetzt.



Was passiert in Predator, dem Action-Sci-Fi-Kultfilm mit Arnold Schwarzenegger?

Ähnlich gefährlich wie das Alien ist der Predator: Ein überaus fortschrittlicher Jäger aus den Tiefen des Alls, mit dem es ein Trupp US-Soldaten im Dschungel zu tun bekommt. Das Problem besteht unter anderem darin, dass dieser Außerirdische sich sogar unsichtbar machen kann und nach ganz eigenen Regeln operiert. Aber der intergalaktische Fiesling hat seine Rechnung ohne Action-Gott Arnold Schwarzenegger gemacht.

Predator - Trailer (Deutsch)

Absoluter Kult und zwei echte Meilensteine: Lasst euch Alien und Predator nicht entgehen

Falls ihr bisher weder Alien noch Predator gesehen habt, steht für euch hoffentlich schon fest, was ihr heute Abend macht. Dann kommt ihr nämlich wirklich nicht am Pflichtprogramm vorbei, euch diese beiden zeitlosen Über-Klassiker des Sci-Fi-Genres zu Gemüte zu führen.

Während Alien mit hartem Horror-Einschlag um die Ecke biegt und uns auf engstem Raum so richtig das Fürchten lehrt, geht es bei Predator eher in die Action-Richtung. Beide Filme und die jeweiligen Hauptdarsteller:innen machen ihre Sache ganz hervorragend. Inszenierung, Bilder, Ton und der ganze Rest – hier stimmt einfach alles.

Wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid, habt ihr Glück: Sowohl von Alien als auch von Predator gibt es nämlich zwei mehr oder weniger aktuelle Neuauflagen, die sich ebenfalls sehen lassen können. Mit Alien: Romulus ist es Disney schon zum dritten Mal gelungen, was Sci-Fi-Fans nicht für möglich hielten.



TV oder Stream: Wann und wo laufen Alien und Predator?

Nitro strahlt die beiden Sci-Fi-Hits am 10. September ab 20:15 Uhr aus. Den Anfang macht Alien, Predator kommt dann ab 22:30 Uhr und dauert bis um 00:30 Uhr. Wer anschließend noch nicht genug hat, kann ab 00:40 Uhr in derselben Nacht mit Alien vs. Predator weitermachen, muss dafür aber zu kabel eins umschalten.

Sämtliche Filme der Alien-Reihe können aber auch mit einem Disney+-Abo online gestreamt werden. Dasselbe gilt auch für Predator, den ihr dort ebenfalls in der Streaming-Flatrate schauen könnt. Ansonsten gibt es die Streifen aber natürlich auch on demand bei den üblichen Anbietern zum Kaufen oder Leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.