Heute läuft ein 5,5 Stunden Abenteuer-Marathon im TV: Er beginnt direkt mit bildgewaltigem Meisterwerk

Sensible Riesenaffen, gefräßige Löwen und Michael Douglas mit schnittiger Langhaarfrisur: All das gibt es heute im grandiosen Abenteuerfilm-Doppelpack im TV zu sehen.

Wer sich mal wieder von einem besonders langen Filmabend im TV unterhalten lassen möchte, ist heute bei Kabel Eins an der richtigen Adresse. Dort laufen nämlich gleich zwei bildgewaltige und mitreißende Abenteuerfilme am Stück: King Kong und Der Geist und die Dunkelheit.

Heute Abend im TV: Peter Jacksons King Kong-Remake ist ein episches Meisterwerk

Dank des MonsterVerse von Warner hatte der ikonische Riesenaffe King Kong in jüngerer Vergangenheit gleich mehrere Auftritte auf der Kinoleinwand. Keiner von diesen hinterließ jedoch solchen Eindruck wie die bereits zwanzig Jahre zurückliegende Version von Regisseur Peter Jackson (Der Herr der Ringe).

Dessen 2005er-Remake des Schwarzweiß-Klassikers King Kong und die weiße Frau ist ein spektakuläres Abenteuer-Epos voller cleverer Ideen, Wucht und Herz, das den gigantischen Primaten trotz größtmöglicher Schauwerte als echten Charakter mit Persönlichkeit porträtiert. Dadurch erlaubt Jackson seinem Drei-Stunden-Koloss auch genügend leise Töne, die zwischen den fesselnden Action-Sequenzen umso mehr berühren.

Der starke Cast um Jack Black, Oscarpreisträger Adrien Brody und Naomi Watts gerät neben dem von Andy "Gollum" Serkis per Motion Capture-Technik dargestellten King Kong fast zur Nebensache.

Der Riesenaffe wird im Film von einem fanatischen Regisseur auf Skull Island gefangen genommen, nach New York verschleppt und dort als Attraktion für viel Geld angeboten. Bekanntermaßen läuft das Ganze schließlich auf einen dramatischen Showdown an der Spitze des Empire State Buildings hinaus.

Abenteuer-TV-Tipp Der Geist und die Dunkelheit überzeugt mit atemberaubenden Bildern und packender Atmosphäre

Wir springen eine knappe Dekade zurück ins Jahr 1996. Damals entstand mit Der Geist und die Dunkelheit ein auf wahren Begebenheiten beruhender Abenteuer-Thriller, der leider zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten ist.

Darin bekommt der britische Ingenieur John Henry Patterson (Val Kilmer) im Jahr 1898 den komplizierten Auftrag, im afrikanischen Tsavo eine Brücke über den gleichnamigen Fluss zu bauen. Die ohnehin schon mühevollen Arbeiten werden wahrhaft lebensgefährlich, als zwei Löwen den Ort zu ihrem Jagdrevier erklären und einige der schuftenden Menschen töten.

Eine Hilfe könnte der Großwildjäger Charles Remington (Michael Douglas) sein, der gemeinsam mit Patterson die gefährlichen Raubkatzen zur Strecke bringen will. Doch die blutrünstigen Tiere lassen sich nicht so einfach in die Falle locken.

Der Geist und die Dunkelheit ist auf den ersten Blick klassisches Abenteuer-Kino, wie es im Buche steht: Doch die unglaublich schönen Landschaftsaufnahmen der afrikanischen Natur und die mitreißende Musik bilden bald einen harten Kontrast zu dem brutalen Geschehen, das von Regisseur Stephen Hopkins (Predator 2) intensiv und packend inszeniert wurde.

Kilmer und Douglas geben als ungleiches Jäger-Duo zudem charismatische Protagonisten ab, mit denen man zu jeder Zeit auf ihrer nervenaufreibenden Löwenjagd mitfiebert.

Wann kommt der Abenteuerfilm-Marathon mit King Kong und Der Geist und die Dunkelheit im TV?

Den Beginn macht Peter Jacksons King Kong heute Abend am 19. August um 20.15 Uhr auf Kabel Eins (Wiederholung am 20. August um 22.35 Uhr). Direkt im Anschluss um 23.40 Uhr läuft auf dem Sender dann Der Geist und die Dunkelheit (Wiederholung am 21. August um 04.10 Uhr).

Die Streamer:innen unter euch haben ebenfalls Glück. Beide Filme gibt es aktuell in der Flatrate von Joyn. King Kong steht außerdem noch bei Netflix für Abonnent:innen kostenlos zur Verfügung.

