Heute läuft ein 5 Stunden Abenteuer-Marathon im TV: Er entfesselt eine über 350 Jahre alte wahre Geschichte

Zwei historische Abenteuerfilme laufen heute im Fernsehen. Darin seht ihr jeweils die Oscar-Preisträger Heath Ledger und Leonardo DiCaprio. Letzterer performt sogar in einer Doppelrolle.

Während Ritter aus Leidenschaft Leichtigkeit, Humor und Herz bietet, ist der zweite Film Der Mann in der eisernen Maske deutlich ernster inszeniert und widmet sich einer jahrhundertealten Legende, die bis heute Stoff für Spekulationen und Mythen liefert.

Am heutigen Dienstag, den 2. Dezember 2025 zeigt Kabel eins den großen Abenteuer-Marathon. Los geht es mit Ritter aus Leidenschaft um 20:15 Uhr. Der Mann in der eisernen Maske läuft im Anschluss um 23:00 Uhr. Die Wiederholung gibt es ein paar Stunden später um 03:20 Uhr und Heath Ledger könnt ihr nochmal in strahlender Rüstung am Sonntag um 22:40 Uhr sehen.

Alternativ streamt Ritter aus Leidenschaft bei verschiedenen Anbietern, ebenso wie Der Mann in der eisernen Maske, der unter anderem bei Amazon Prime streamt.

Ritter aus Leidenschaft im TV: Heath Ledger erobert das Mittelalter

Brian Helgeland inszenierte 2001 den Liebesfilm, der das Mittelalter-Setting mit einem modernen Soundtrack kombiniert. Darin begeistert Heath Ledger als William Thatcher. Der Sohn eines Bauerns träumt davon, Ritter zu werden, was angesichts seines Standes eigentlich unmöglich ist. Doch davon lässt sich William nicht aufhalten.

Mit einem gefälschten Adelsbrief, einer bunt zusammengewürfelten Gefolgschaft und einem unbändigen Willen tritt er zu Turnieren an. Damit zieht er schon bald den Zorn von Graf Ademar (Rufus Sewell) auf sich, der wie William um das Herz von Lady Jocelyn (Shannyn Sossamon) kämpft.



Ritter aus Leidenschaft kombiniert die Mittelalter-Handlung mit modernen Elementen, was erstaunlich gut funktioniert. Das romantische Abenteuer kann man immer wieder sehen und Heath Ledger fesselt wie gewohnt mit seinem Charme und breiten Lächeln.

Der Mann in der eisernen Maske im TV: Eine Legende mit wahrem Kern

Im Anschluss folgt Der Mann in der eisernen Maske. Hier stellen sich die drei Musketiere Athos (John Malkovich), Porthos (Gérard Depardieu) und Aramis (Jeremy Irons) gemeinsam mit D'Artagnan (Gabriel Byrne) gegen den tyrannischen König Ludwig XIV (Leonardo DiCaprio), um seinen Zwillingsbruder (ebenfalls DiCaprio) aus dem Kerker zu befreien.

Der Film von Randall Wallace basiert auf der D'Artagnan-Trilogie von Alexandre Dumas aus dem Jahre 1844, der sich wiederum auf historische Ereignisse stützt. So beruhen nicht nur die drei Musketiere auf Personen, die im siebzehnten Jahrhundert tatsächlich gelebt haben, auch der mysteriöse Gefangene mit der Maske hat existiert.

Dass es sich dabei um den Zwillingsbruder von König Ludwig XIV handelte, ist nur eine der zahlreichen Theorien, die durch Dumas Roman an Popularität gewonnen hat. Fest steht nur, dass der Gefangene zwischen 1669 und 1703 Staatsgefangener des Königs war.

Seine Identität blieb unter der Maske geheim, auch durfte niemand mit ihm sprechen. Da er im Gefängnis selbst über reichlich Privilegien wie Möbel, Bücher und Musikinstrumente verfügte, wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Verwandten des Königs gehandelt haben könnte.

Der Mann in der eisernen Maske liefert ein Abenteuer voller Verrat, Heldentum und politischer Machtspiele und punktet dabei mit seiner opulenten Ausstattung, starken Darstellern und einer spannenden Geschichte.