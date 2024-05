Heute läuft ein astronomischer Sci-Fi-Flop im TV, bei dem alles schief gelaufen ist, was schief gehen konnte

Heute könnt ihr euch das Revival und gleichzeitige Ende einer Sci-Fi-Reihe ansehen, die Kultstatus genießt. Nach diesem Flop ist ein Franchise praktisch am Tiefpunkt angekommen.

Die Men in Black-Filme waren geradezu genial und ein sprühendes Feuerwerk der Ideen, vor allem der erste. Teil 2 und 3 konnten ebenfalls begeistern und ordentlich Kasse machen, aber nach dem Spinoff Men in Black: International war Schluss – trotz hochkarätiger Besetzung. Ihr könnt euch heute im TV ansehen, was da schiefgelaufen ist.



Sci-Fi-Flop im TV: Darum geht's in Men in Black: International

Molly (Tessa Thompson) hatte schon in jungen Jahren Kontakt mit Außerirdischen und kann das Erlebte seitdem nicht vergessen. 20 Jahre später sucht sie immer noch nach der Wahrheit und vor allem nach der Geheimorganisation, die zwar das Gedächtnis ihrer Eltern, aber nicht von ihr gelöscht hat.

Als sie die Men in Black gefunden hat, wird sie von Agent O (Emma Thompson) aufgenommen und kann fortan hinter die Kulissen blicken. Man in Black High T (Liam Neeson) teilt sie in London ihrem neuen Partner Agent H (Chris Hemsworth) zu.

Gemeinsam müssen sie sich mit einem Alien-Schwarm auseinandersetzen, der seine Gestalt wandeln kann. Gleichzeitig treibt auch noch ein Maulwurf in der Organisation sein Unwesen.

Sony Chris Hemsworth und Tessa Thompson in Men in Black: International

Bei Men in Black: International ging einiges schief und das merkt man dem Sci-Fi-Film an

Men In Black hätte ein glorreiches Comeback mit Starbesetzung werden können, wurde stattdessen aber ein gigantischer Flop. Bei Produktionskosten von um die 220 Millionen US-Dollar wurden an den Kinokassen gerade einmal 254 Millionen eingespielt . Men in Black 3 hatte mehr als das Doppelte in die Kassen gespült und am Film selbst ließen Fans und Kritik ebenfalls kein gutes Haar.

Das alles dürfte daran liegen, dass es hinter den Kulissen zu massiven kreativen Differenzen gekommen sein soll. Regisseur F. Gary Gray und Produzent Walter Parkes waren sich nicht einig, was zu Drehbuch-Änderungen in letzter Sekunde, gekürzten Storylines und jeder Menge Chaos sowie Verunsicherung am Set geführt hat, wie The Hollywood Reporter schreibt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Men in Black: International?

Wollt ihr euch davon überzeugen, ob das Ganze wirklich so schlimm geworden ist, wie das hier klingt, habt ihr dazu am heutigen Montag, den 27. Mai um 22:15 Uhr auf ZDF die Gelegenheit. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Dafür könnt ihr euch den Streifen aber wie gewohnt auch online im Stream ansehen. Bei Netflix ist er beispielsweise im Abo enthalten, sonst lässt er sich aber auch bei Maxdome, Amazon, Apple TV, Google oder Magenta TV leihen beziehungsweise kaufen.



