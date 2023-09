Heute läuft ein erschreckender Entführungs-Thriller erstmals im TV – und der wahre Fall ist noch immer nicht vollständig aufgeklärt

In den 1980er-Jahren zog ein Entführungsfall Deutschland in seinen Bann. Über 40 Jahre später zeigt RTL die Ereignisse zu einem True-Crime-Thriller zusammengeschnürt.

Bei Netflix begeistert aktuell der Entführungs-Thriller Liebes Kind Krimi-Fans. Der deutsche Sender RTL zieht am Donnerstagabend nach: Ihr könnt heute den True Crime-Thriller Entführt - 14 Tage Überleben im TV sehen. Anders als der Netflix-Hit basiert der RTL-Thriller auf wahren Ereignissen.

Worum geht es in Entführt - 14 Tage Überleben?

Das Leben des in den 70er Jahren extrem erfolgreichen Investors Jochem Erlemann (Torben Liebrecht) verläuft überhaupt nicht mehr nach Plan. 1980 landet er wegen Betrugsvorwürfen in Untersuchungshaft, sein Vermögen wird eingefroren. Und ausgerechnet in dieser Zeit wird sein kleiner Sohn Johannes (Cecilio Andresen) entführt.

Die Entführer wollen ihn nur gegen ein horrend hohes Lösegeld wieder freilassen. Ehefrau und Mutter Gabi (Sonja Gerhardt) steht allein auf weiter Flur und muss Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um an drei Millionen Mark zu kommen und ihr Kind zu retten.

Was sind die wahren Hintergründe des Films?

Es folgen leichte Spoiler: Entführt - 14 Tage Überleben hält sich sehr eng an einen realen Entführungsfall, der sich in Anfang der 1980er-Jahre in Köln zutrug. So werden die tatsächlichen Namen der Familienmitglieder verwendet. Der echte Johannes Erlemann, das damals elfjährige Entführungsopfer, schwieg lange zu den Vorfällen, trat in den letzten Jahren aber vermehrt an die Öffentlichkeit. In die Produktion des Films Entführt - 14 Tage Überleben war er in beratender Funktion eingebunden. Ein gewisser Authentizitätsgrad ist damit garantiert.



True-Crime-Fans beschäftigt der Fall auch über 40 Jahre später, denn: Ein großer Teil des ausgezahlten Lösegeldes konnte selbst nach dem Gerichtsprozess nie gefunden werden. Zudem konnte nie vollends geklärt werden, ob Vater Jochem Erlemann bei der Entführung eine Rolle spielte, wie etwa ein alter Bericht des Spiegel nahelegt.

Wann läuft Entführt - 14 Tage Überleben im TV?

14 Tage Überleben läuft um 20.15 Uhr bei RTL. Eine Wiederholung gibt es nicht, aber ihr könnt den Thriller als Stream bei RTL+ nachholen. Dort findet ihr außerdem eine begleitende Doku.

