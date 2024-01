Heute läuft ein fast 3-stündiges Schatzsucher-Abenteuer im TV – mit einem der größten Hollywood-Stars der 80er Jahre

Patrick Swayze drehte in den 80ern und 90er Jahren einige Klassiker. Fünf Jahre vor seinem frühen Tod spielte er einen großen Abenteurer, der in Afrika auf Schatzsuche geht.

In den 80er Jahren war Frauenschwarm Patrick Swayze in Kultfilmen wie Dirty Dancing, Road House und Ghost - Nachrichtig von Sam zu sehen. 2004 setzte er sich dann den Abenteurerhut auf und begab sich in Quatermain und der Schatz des König Salomon auf Schatzsuche. Der Zweiteiler von Steve Boyum wurde fürs britische Fernsehen gedreht, beide Teile laufen heute im TV.

Darum geht es in dem Action-Abenteuer Quatermain

Der berühmte Großwildjäger Allan Quatermain (Patrick Swayze) genießt sein Leben auf dem afrikanischen Kontinent, bis plötzlich Elisabeth Maitland (Alison Doody) vor ihm steht. Sie heuert ihn an, ihren entführten Vater (John Standing) zu finden. Der Archäologe war auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz von König Salomon, wurde aber von einem Stamm gefangen genommen. Quatermain und Elisabeth begeben sich auf eine Expedition in die Wildnis und der unerforschte Kontinent birgt tödliche Gefahren.

Hallmark Entertainment Quatermain und der Schatz des König Salomon

Quatermain war Patrick Swayzes Kindheitsidol

Die erste Verfilmung der Romanfigur Quatermain war eine Stummfilmproduktion aus dem Jahre 1919. Der britische Autor H. Rider Haggard erschuf den großen Abenteurer 1885 und ließ ihn in dreizehn Romanen und mehreren Kurzgeschichten auftreten. Der Protagonist ist an den berühmten Großwildjäger Frederick Courteney Selous angelehnt, von dessen Reiseberichten sich Haggard inspirieren ließ.

Swayze selbst war schon als Kind ein großer Fan der Bücher. Die Figur habe ihm Kraft gegeben, wie er in einem Interview mit der New York Times berichtete. Denn als Kind mit künstlerischen Ambitionen sei es nicht leicht gewesen, für sich einzustehen, wenn er mit Ballettschuhen und Violine unterm Arm über die Straße lief. Er habe viel einstecken müssen. An der Figur des Quatermain bewege ihn auch, dass es nicht darum gehe, einen Macho zu verkörpern, sondern einen Mann, der auf friedliche Weise versuche zu überleben. Über seine Rolle sagte er:

Darüber bin ich wirklich stolz. Ich glaube, ich habe es geschafft nicht einfach nur einen männlichen Kerl auf einem Pferd und mit einer Winchester zu spielen, sondern wirklich einen Weg zu finden Allan Quatermain in eine dreidimensionale Figur zu verwandeln, die nicht alle richtigen Antworten hat.

Auf Schatzsuche könnte es auch wieder im von Michael 'Bully' Herbig angekündigten Teil 2 von Der Schuh des Manitu gehen

Wann läuft Quatermain und der Schatz des König Salomon im TV?

Der Sender Tele 5 zeigt Quatermain gleich zweimal im Doppelpack. Teil 1 läuft am heutigen Samstag (27. Januar) um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft der zweite Teil um 22 Uhr. Wiederholt werden die Filme einen Tag später, am 28. Januar. Teil 1 könnt ihr dort am Nachmittag um 16:40 Uhr sehen und Teil wieder im Anschluss um 18:25 Uhr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.