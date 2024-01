Große Kritik nach Schuh des Manitu 2-Verkündung: Bully selbst hat vor über einem Jahr schon die Antwort darauf gegeben

Nach der Ankündigung von Das Kanu des Manitu wird viel über den Humor des Kult-Originals diskutiert. Michael "Bully" Herbig hat sich selbst schon mal dazu geäußert und seine Meinung aus heutiger Sicht abgegeben.

Völlig überraschend kündigte Michael Herbig vor einigen Tagen an, dass 2025 eine Fortsetzung zur Kult-Komödie Der Schuh des Manitu ins Kino kommen wird. Der zweite Teil mit dem Titel Das Kanu des Manitu knüpft an einen der erfolgreichsten deutschen Kinofilme überhaupt an.

Nach Bullys Ankündigung wurde direkt viel darüber diskutiert, ob der Humor aus Der Schuh des Manitu noch in die heutige Zeit passt oder zu Recht aufgrund von rassistischen oder homophoben, stereotypischen Darstellungen angepasst werden muss. Der Regisseur und Schauspieler selbst hat bereits 2022 seine klare Meinung zum Schuh des Manitu-Humor aus heutiger Sicht geäußert.

Bully findet, dass Schuh des Manitu-Humor heute angepasst werden muss

Nach Bullys Instagram-Post gab es in den Kommentaren viel Bedenken, ob der Humor von 2001 heute noch funktioniert oder besser an den Zeitgeist angepasst werden sollte. So schreibt eine Userin im Top-Kommentar zum Beispiel:

Oh, das sehe ich kritisch. So sehr ich bei Der Schuh des Manitu damals vor über 20 Jahren im Kino gelacht habe, so wenig passend finde ich eine Fortsetzung in der heutigen Zeit. Ich hoffe sehr, dass die rassistischen und queerfeindlichen Inhalte im neuen Film keinen Platz haben.

Bully selbst hat 2022 Interviews zur damaligen Winnetou-Kontroverse gegeben, in denen er sich zum Humor aus seiner Kult-Komödie äußerte. Auch wenn er den Film nicht bereuen und für immer "Team Winnetou" bleiben würde, hinterfragt er den Humor im SZ-Interview aus Der Schuh des Manitu heute auch kritisch:

Das Einzige, was ich gesagt hatte, war, dass man diesen Film heute so nicht mehr machen würde. Wenn überhaupt, dann vermutlich dem Zeitgeist angepasst. Ich schaue mir immer noch mit Vergnügen Eins, zwei drei von Billy Wilder an, und diesen Film würde man heute auch nicht mehr genau so machen. Der Schuh des Manitu war ja bereits eine Parodie auf die alten Filme aus den Sechzigern, bei denen wir damals schon einige Sachen unfreiwillig komisch fanden.

Wie die Berliner Zeitung 2022 berichtete, sprach Bully in der Radio-Bremen-Talkshow auch darüber, dass Diskussionen über aus der Zeit gefallenen Humor heutzutage wichtig sind. Er wünscht sich aber mehr Zwischentöne bei derartigen Diskussionen:

Dass man über Dinge spricht, die man heute vielleicht so nicht mehr sagen würde wie vor 20 Jahren, dafür habe ich absolut Verständnis. Ich finde nur, dass diese Diskussion ein bisschen polemisch geführt wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört.

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Ein genaues Datum für den Start der Schuh des Manitu-Fortsetzung ist noch nicht bekannt. Bislang steht nur fest, dass Das Kanu des Manitu 2025 starten soll und neben Herbig vor der Kamera auch Christian Tramitz und Rick Kavanian zurückkehren. Der Schuh des Manitu streamt zurzeit unter anderem im Paramount+-Abo. *

Podcast für Bully-Fans: Die Stärken und Schwächen von LOL

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



