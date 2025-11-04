Heute läuft ein richtig guter Thriller im TV: Die Serienkiller-Jagd lässt das Blut in den Adern gefrieren

Am Mittwoch könnt ihr einen fesselnden Krimi-Thriller im TV schauen, der einen der genialsten Serienkiller-Filme überhaupt fortsetzt. Die Vorgeschichte kann aber mit eigenen Stärken punkten.

Mit seiner legendären Performance als Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer hat Anthony Hopkins einen Serienkiller verkörpert, der aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. 11 Jahre nach der Thomas Harris-Romanverfilmung ist mit Roter Drache die Adaption der gleichnamigen Vorgeschichte erschienen, in der Hopkins erneut eine kleinere Rolle als furchteinflößender Kannibale hat.

Kabel eins strahlt Roter Drache am 5. November 2025 um 23:00 Uhr aus. Alternativ steht der Serienkiller-Thriller mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. Auch wenn Das Schweigen der Lämmer immer der ikonischere Meilenstein bleiben wird, lohnt sich Roter Drache als düster-fesselndes Genre-Highlight.

TV-Tipp: Roter Drache bietet abgründige Spannung mit größerem Fokus auf den Serienkiller

Die Handlung des Films von Rush Hour-Regisseur Brett Ratner spielt zeitlich vor den Ereignissen aus Das Schweigen der Lämmer. Im Mittelpunkt steht der Ermittler Will Graham (Edward Norton), dem es gelungen ist, Hannibal Lecter (Hopkins) dingfest zu machen.

Nach dessen Verhaftung muss er sich nun den brutalen Mordfällen rund um den sogenannten Zahnfee-Killer widmen, der ganze Familien tötet. Unterstützung braucht er dabei schließlich ausgerechnet von Lecter, der wie kein anderer die Psyche von Serienkillern versteht.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Roter Drache:

Roter Drache - Trailer (Deutsch)

Roter Drache hat nur das Problem, dass er im gewaltigen Windschatten des Genre-Meisterwerks Das Schweigen der Lämmer steht. Als alleinstehender Film ist hier trotzdem ein sehr düsterer, mitreißender Krimi-Thriller entstanden, der mit seinen starken Schauspielleistungen, dichter Atmosphäre und heftigen Einzelszenen in Erinnerung bleibt.

Neben Edward Nortons starker Performance als getriebener Ermittler trumpft Roter Drache mit Ralph Fiennes als Serienkiller auf, der viel Screentime bekommt. Dem Star gelingt es, Francis Dolarhyde nicht einfach nur als beängstigendes Monster zu spielen, sondern auch als gequälte Seele, die fast schon mitleiderregend daherkommt. Eine mutige, provokante Gratwanderung, die der Voldemort-Darsteller mit Bravour meistert.