Heute läuft ein Sci-Fi-Blockbuster, der 22 Jahre in Arbeit war und auf so nie gesehene Bilder setzt

Bei ProSieben läuft am Freitag ein Sci-Fi-Action-Film, der lange in der Produktionshölle schmorte. Der Blockbuster sollte mit einzigartiger Technologie auftrumpfen, floppte aber am Ende.

Nach Filmen wie Eat Drink Man Woman, Brokeback Mountain oder Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger würde man Regisseur Ang Lee wohl kaum mit einem Sci-Fi-Actioner wie Gemini Man in Verbindung bringen. Für den Blockbuster mit Will Smith, der sich erstmals 1997 in Produktion befand und mehrfach verschoben werden musste, stand er aber wirklich hinter der Kamera.

Bei ProSieben läuft am Freitagabend der Film, der mit bahnbrechender Technologie überwältigen sollte. Am Ende floppte Gemini Man aber.

Sci-Fi-Blockbuster Gemini Man setzte auf spektakuläre Bilder, ging jedoch an den Kinokassen unter

Die Handlung des Films dreht sich um den US-Agenten Henry Brogan (Smith), der nach seinem Ausstieg aus dem Geschäft von seinen Auftraggebern gejagt wird. Plötzlich verfolgt ihn sein jüngerer Klon.

Gemini Man wurde in High Frame Rate (HFR) mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht, was zu hyperrealen, extrem flüssigen Bildern führt. Weltweit waren jedoch nur wenige Kinos technisch in der Lage, Lees Film sowohl im HFR-Format sowie in 3D zu zeigen. Der Effekt verpuffte somit für große Teile des Publikums.

Dazu kam das technisch aufwendige Verfahren, eine jüngere Version von Will Smiths Hauptfigur zu erstellen. Hierfür kam nicht einfach die aus Filmen wie The Irishman von Martin Scorsese bekannte De-Aging-Technologie zum Einsatz. Im Interview verriet uns Stuart Adcock als technischer Leiter damals:

Der größte Unterschied ist, dass wir keine Gesichter verjüngt haben, die mit der Kamera aufgezeichnet wurden. Wir haben die komplette Darstellung von Grund auf mit dem Computer generiert.

Schaut hier noch einen deutschen Gemini Man-Trailer:

Gemini Man - Trailer 2 (English) HD

An den Kinokassen ging der 138 Millionen Dollar teure Sci-Fi-Actioner 2019 jedoch unter. Weltweit spielte Gemini Man laut Box Office Mojo nur 173 Millionen Dollar ein, was zu einem großen finanziellen Verlust für das Studio führte.

Wann läuft Gemini Man mit Will Smith im TV?

ProSieben strahlt den Sci-Fi-Actioner mit Will Smith am 24. Mai 2024 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbeunterbrechungen läuft der Film bis 22:35 Uhr. In einer Streaming-Flatrate gibt es Gemini Man zurzeit nirgends. Ihr könnt den Blockbuster zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen.