Erfolgreicher Yellowstone-Ersatz gnadenlos abgesetzt: Das Ende nach 69 Folgen trifft Western-Fans besonders hart

Das Walker-Reboot mit Supernatural-Star Jared Padalecki wurde nach längerer Überlegung endgültig abgesetzt. Eine 5. Staffel wird es nicht mehr geben. Kommt nun ein Cliffhanger im Finale angaloppiert?

Beim US-Sender The CW weht seit geraumer Zeit ein anderer Wind. War man damals noch Anlaufstelle für die Formate des DC-Arrowverse und weitere Genreserien, konzentriert man sich seit der Übernahme durch die vornehmlich auf Sport und Shows. Nur wenige drehbuchbasierte Formate bleiben dem Network als zähneknirschend zu finanzierende Altlasten, was zum Teil die Entscheidung bezüglich der Western-Serie Walker erklärt.

Das Reboot von Walker, Texas Ranger mit Supernatural-Star Jared Padalecki scheint nämlich endgültig am Ende seines Ritts angekommen zu sein. Und das, obwohl es die meistgesehene Serie des Networks ist.

Aus für die Yellowstone-Western-Konkurrenz Walker

Laut Deadline habe man schon kurz vor der offiziellen Absetzungsmeldung damit begonnen, die Walker-Sets abzubauen. Was zu Unmut unter Cast und Crew geführt habe, die vermutlich davon ausgegangen waren, eine 5. Staffel zu drehen.

So muss das 4. Staffelfinale, das am 26. Juni 2024 auf Sendung geht, als Serienfinale herhalten. Ob das einigermaßen rund ausfällt, oder auf einem massiven Cliffhanger endet, bleibt abzuwarten. Das Spin-off Walker: Independence musste jedenfalls schon viel früher dran glauben. Walker-Fans haben es wahrlich nicht leicht.

Überbracht wurde die traurige Nachricht für Walker-Fans von Serienstar Padalecki höchstpersönlich:

Es sind sicherlich schwer zu verdauende Nachrichten, aber wir sind sehr dankbar für was die Walker-Familie aufgebaut hat, sowohl auf und jenseits des Sets. Nach vier Staffeln zusammen haben wir die Liebe und den Beistand der gesamten Walker-Familie gespürt und werden für immer dankbar sein. [...] Ich werde für immer zurücklächeln auf die Jahre, die ich mit dem Cast und der Crew, dem Studio, dem Network und dem Fantum verbracht habe, die dies möglich gemacht haben.

Paladecki wäre 2025 schon 20 Jahre in Folge bei The CW, wo er 2005 in der übernatürlichen Abenteuerserie Supernatural anfing. Übrig bleiben dem umgestalteten US-Network nun noch Superman & Lois (das ebenfalls aufs Ende zusteuert) sowie die beiden Footballserien All American und All American: Homecoming.

