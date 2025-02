Heute läuft ein unfassbar harter Kriegsfilm im TV: Viele werden den 3-Stunden-Koloss nicht ertragen

Am Samstag läuft ein extrem herausforderndes Kriegsdrama im TV, um das sensible Gemüter einen großen Bogen machen sollten. Euch erwartet ein dreistündiger Blick in die Hölle des Zweiten Weltkriegs.

Wer sich mal wieder einer filmischen Mutprobe stellen will, kann einen Blick auf das extreme Kriegsdrama The Painted Bird werfen. 3sat strahlt den Film von Regisseur Václav Marhoul am Samstagabend aus. Darin werden grausamste Ereignisse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht eines 14-jährigen Jungen geschildert. Nur die hartgesottensten Genre-Fans dürften den fast dreistündigen Brocken bis zum Ende ertragen. Kriegsfilm-Brocken im TV: Darum geht es in The Painted Bird Die Story basiert auf dem Roman von Jerzy Kosiński und dreht sich um den Jungen Joska (Petr Kotlár). Während des Zweiten Weltkriegs wird er von seinen Eltern zu seiner Tante auf einen abgelegenen Bauernhof geschickt. Die stirbt jedoch unerwartet und so will der Junge nach Hause zurückkehren. Die Reise wird zum qualvollen Martyrium.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Painted Bird: The Painted Bird - Trailer (Deutsch) HD The Painted Bird stellt euch knapp drei Stunden lang auf eine harte Probe Über 169 Minuten kommt The Painted Bird als niederschmetternder Mix aus Kriegsfilm, Drama und Horrorfilm daher. Sehr früh gibt es schon schier unerträgliche Gewaltexzesse und grausame Bilder, die Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs in die pure Hölle verwandeln. Auch wenn immer wieder namhafte Stars wie Stellan Skarsgård, Udo Kier oder Harvey Keitel auftauchen, sind sie fast schon uninteressante Randerscheinungen in diesem Koloss der menschlichen Abgründe. Zartbesaitete sollten um The Painted Bird jedenfalls einen großen Bogen machen. Wann läuft The Painted Bird im TV? 3sat strahlt das unglaublich brutale Kriegsdrama am 1. Februar 2025 um 23:05 Uhr aus. Dadurch läuft die ungeschnittene FSK 18-Fassung im TV. Alternativ könnt ihr The Painted Bird auch in der 3sat-Mediathek zwischen 23 Uhr und 6 Uhr streamen.