Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV – er ist so gut, dass man keine Sekunde ändern möchte

Was, wenn du in der Wohnung gegenüber einen Mord beobachtest? Unser TV-Tipp wurde auf Basis dieser Idee zum Meisterwerk der Filmgeschichte.

Heute wirst du schwerlich einen Film im Fernsehen finden, der besser ist als Das Fenster zum Hof. Der Krimi von Alfred Hitchcock spielt mit einer alltäglichen Situation: Was passiert, wenn die Neugier über das Leben der Nachbarn überhandnimmt – und man etwas sieht, das nicht für einen bestimmt war? Mehrfach kopiert und unerreicht ist Das Fenster zum Hof ein Klassiker, der kein Körnchen Staub angesetzt hat.

Das Fenster zum Hof erzählt von einem Mordverdacht

James Stewart (Vertigo) spielt in dem Farbfilm von 1954 den Fotografen Jeff, der nach einem Unfall mit gebrochenem Bein daheim hockt. Eine Hitzewelle zieht über New York City hinweg, während er sich in seinem Hinterhof-Apartment aus Langeweile dem Leben seiner Nachbarn zuwendet. Eines Nachts hört er einen Schrei und sieht, wie sich der unscheinbare Thorwald (Perry Mason-Darsteller Raymond Burr) extrem verdächtig verhält. Hat er seine Frau ermordet und entsorgt? Mithilfe seiner Freundin Lisa (Grace Kelly) will Jeff der Sache auf den Grund gehen.

Universal Das Fenster zum Hof

Auf engem Raum und in einer erstaunlich realistischen Studio-Kulisse breitet Alfred Hitchcock die Geschichte aus. Die Perspektive wird größtenteils auf Jeffs Wohnung beschränkt. So erhält das Publikum stets denselben Informationsstand wie er. Das treibt die Aufregung nur noch mehr an, sobald der Mordverdacht ins Spiel kommt. Am Anfang steht die Allmacht, wenn der Fotograf durch sein Objektiv die Nachbarn stalkt. Das Gefühl wandelt sich jedoch zur Ohnmacht, als Lisa im Apartment gegenüber herumschnüffelt und Jeff tatenlos zusehen muss.

Mehr zum Thema:

Warum der Film als einer der besten aller Zeiten gilt

Das Fenster zum Hof entwickelt sich zur vergnüglichen Quälerei, die voller Wortwitz und Eleganz unser Nerven-Kostüm strapaziert. Selbst mit 70 Jahren Abstand wirkt jede Sekunde des Films perfekt.

Zu den besten Filmen aller Zeiten wird er aber auch wegen seines Deutungsspielraums gezählt. Das Fenster zum Hof begeistert als Krimi, aber kann ebenso als Auseinandersetzung mit dem Filmeschauen an sich betrachtet werden. Er beschäftigt sich mit Alfred Hitchcocks Rolle als Regisseur (Jeff ist sein Alter Ego), der seine Obsessionen für Millionen sichtbar auf die Leinwand bannt, und mit uns, die wir uns daran erfreuen. Generationen von Akademiker:innen arbeiteten sich an diesem Film ab, der Unterhaltung und Tiefsinn mit Leichtigkeit verschmilzt.

So kannst du den Klassiker mit James Stewart und Grace Kelly schauen

Das Fenster zum Hof wird am heutigen 7. Januar ab 20:15 Uhr bei Arte ausgestrahlt. Wiederholungen laufen am 8. und 18. Januar, jeweils 14:15 Uhr.

Im Anschluss zeigt der Sender die Dokumentation Grace Kelly - Filmstar und Fürstin. Rear Window (wie der Film im Original heißt) ist außerdem bei Amazon, Apple und anderen Anbietern in der Kauf- und Leihversion verfügbar.