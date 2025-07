Heute läuft einer der besten Marvel-Filme erstmals im TV: Er hat Bilder, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Extrem ungewöhnlich und außergewöhnlich sehenswert wird es bei unserem heutigen TV-Tipp. Der Superhelden-Film kommt zum ersten Mal im Free-TV.

Das Marvel Cinematic Universe bekommt aktuell Konkurrenz durch James Gunns DC-Angriff Superman, kann aber auch sonst etwas mehr frischen Wind gebrauchen. Mit Spider-Man: Across the Spider-Verse kommt heute einer der besten und vor allem stilistisch interessantesten Marvel-Filme überhaupt erstmals im TV – auch wenn er streng genommen aus dem Hause Sony stammt.

Heute im TV: Darum geht's in Spider-Man: Across the Spider-Verse

Die Handlung schließt direkt an die Ereignisse aus Spider-Man: Into the Spiderverse aka A New Universe an und dreht sich erneut um Miles Morales. Der hat sich gerade erst einigermaßen an seine neue Rolle als Spider-Man und die Existenz des Multiversums gewöhnt, da wird seine Welt schon wieder komplett auf den Kopf gestellt.

Dieses Mal lernt Spidey die Spider-Society kennen und ihm stellt sich ein neuer Bösewicht in den Weg. Was folgt, ist ein riskanter und extrem wilder Ritt durch die verschiedensten Dimensionen sowie das Kennenlernen wirklich abgefahrener Spider-Persönlichkeiten.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sieht umwerfend aus und strotzt nur so vor coolen Ideen

Das Besondere an diesem Film und seinem Vorgänger ist der Ideenreichtum, mit dem das Multiversum umgesetzt worden ist. Hier ist nicht einfach alles nur ein bisschen anders, sondern sogar der Animationsstil unterscheidet sich. Das sorgt für einen atemberaubenden Look und rauschhaften Bilderreigen, der bisher einzigartig und diesen beiden Filmen vorbehalten ist.

Glücklicherweise gilt hier aber nicht Style over Substance, sondern wir bekommen obendrein auch noch eine wirklich spannende, mitreißende und emotionale Story serviert, die sich nicht vor der Konkurrenz verstecken muss. Abgerundet wird das Ganze durch einen sehr coolen Score und fertig ist der Oscar-Kandidat (der leider aber einfach das Pech hatte, gegen einen echten Animations-Altmeister antreten zu müssen).

Falls ihr euch eher für das Live-Action-Marvel-Universum interessiert, keine Sorge. Da haben wir ebenfalls eine erfreuliche Nachricht für euch. Pedro Pascals Fantastic Four-Rolle ist erst der Anfang: Reed Richards soll der neue Avengers-Anführer werden.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Am heutigen Sonntag, dem 20. Juli läuft der audiovisuelle Rausch ab 20:15 Uhr auf ProSieben zur Primetime. Mit Werbung dauert der Spaß bis um 23:05 Uhr und eine Wiederholung kommt am Freitag, den 25. Juli ab 22:20 Uhr auf ProSiebenMaxx.

Streamen könnt ihr Spider-Man: Across the Spider-Verse natürlich auch, aber es gibt den Film aktuell in keiner Abo-Flatrate. Das heißt, ihr müsst ihn bei Maxdome, MagentaTV und Co. online leihen oder kaufen.

