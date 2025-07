Nach Captain America: Dieser Marvel-Held soll der neue Avengers-Anführer werden

Der kommende Fantastic Four-Blockbuster stellt die bekannten Marvel-Helden mit neuen Stars vor. Einer davon soll in Zukunft sogar das nächste Avengers-Team anführen, wie der Regisseur jetzt verriet.

Marvel-Fans müssen sich nur noch eine Woche gedulden, bis der neue Fantastic Four-Film in den Kinos startet. Mit Pedro Pascal als Reed Richards, Vanessa Kirby als Sue Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm bekommen wir dann eine neue Version des Helden-Teams zu sehen.

In einem aktuellen Interview hat The Fantastic Four: First Steps-Regisseur Matt Shakman jetzt fast beiläufig verraten, dass einer aus dem Team der Anführer der nächsten Avengers werden soll.

Pedro Pascals Reed Richards soll neuer Avengers-Anführer werden

Gegenüber Variety hat Shakman kürzlich darüber gesprochen, dass Schauspiellegende John Malkovich als Bösewicht komplett aus dem Film geschnitten wurde. Außerdem erklärte er, welches Casting in seinem Fantastic Four-Film am schwierigsten war.

Dazu sagte der Regisseur, dass Reed Richards aka Mister Fantastic aus einem bestimmten Grund besonders herausfordernd war:

Er entwickelt sich vom streberhaften Wissenschaftler, der im Labor eingesperrt ist, zum Ehemann und Vater, der alles tun würde, um seine Familie zu beschützen, und schließlich zum Anführer der Avengers. Mir wurde klar, dass die Version, die wir erstellten, all diese Elemente enthalten musste.

Schaut hier noch einen Trailer zum neuen Fantastic Four-Film:

The Fantastic Four: First Steps - Trailer 2 (Deutsch) HD

Damit hat der Regisseur mal eben offenbart, dass Pedro Pascals Charakter auch die Spitze des kommenden Avengers-Teams ab Doomsday übernehmen soll. Zu dem MCU-Film, der Ende 2026 starten soll, zählen neben dem kompletten Fantastic Four-Team bisher unter anderem folgende Stars und ihre Figuren:

Wann gibt es das nächste Avengers-Team im Kino zu sehen?

So wie es aussieht, wird also nicht Sam Wilson nach Steve Rogers' Captain America der neue Avengers-Team-Anführer.

Avengers 5 soll am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos starten. Der neue Fantastic Four-Film läuft hierzulande ab dem 24. Juli 2025 auf der großen Leinwand. Vielleicht bekommen wir darin auch schon einen ersten Eindruck von Robert Downey Jr. als neuer Bösewicht Doctor Doom.